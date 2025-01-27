Полностью провалился. Россиян Черчесов покинул сборную Казахстана после пяти поражений
Ничем не помог
Фото: RT на русском
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает федерация футбола страны.
Вместе с российским специалистом стан "ястребов" покинул весь тренерский штаб. Кандидатура нового наставника национальной команды пока что рассматривается.
Черчесов возглавил Казахстан в июне 2024 года. Под его руководством среднеазиатская сборная провела шесть матчей в Лиге наций (пять поражений и одна ничья с общим счетом 0:15), набрав при этом 1 балл и вылетев в дивизон С.
Футболдан Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері Станислав Черчесов қызметінен кетті.— Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) January 27, 2025
Еңбек шарты екі жақтың өзара келісімі бойынша тоқтатылды.https://t.co/bR1RMBMDeS pic.twitter.com/ydPNTXdBkv
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