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Полностью провалился. Россиян Черчесов покинул сборную Казахстана после пяти поражений

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Ничем не помог

Полностью провалился. Россиян Черчесов покинул сборную Казахстана после пяти поражений

Фото: RT на русском

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает федерация футбола страны.

Вместе с российским специалистом стан "ястребов" покинул весь тренерский штаб. Кандидатура нового наставника национальной команды пока что рассматривается.

Черчесов возглавил Казахстан в июне 2024 года. Под его руководством среднеазиатская сборная провела шесть матчей в Лиге наций (пять поражений и одна ничья с общим счетом 0:15), набрав при этом 1 балл и вылетев в дивизон С.

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