Полностью провалился. Россиян Черчесов покинул сборную Казахстана после пяти поражений

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов покинул свой пост. Трудовой договор расторгнут по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает федерация футбола страны.

Вместе с российским специалистом стан "ястребов" покинул весь тренерский штаб. Кандидатура нового наставника национальной команды пока что рассматривается.

Черчесов возглавил Казахстан в июне 2024 года. Под его руководством среднеазиатская сборная провела шесть матчей в Лиге наций (пять поражений и одна ничья с общим счетом 0:15), набрав при этом 1 балл и вылетев в дивизон С.