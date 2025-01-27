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920-й гол Роналду в карьере. Аль-Наср - Аль-Фатех 3:1. Видеообзор матча

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Криштиану не останавливается

920-й гол Роналду в карьере. Аль-Наср - Аль-Фатех 3:1. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Наср" уверенно разобрался с "Аль-Фатехом" в 17-м туре саудовской Про-лиги.

Третий гол в составе столичного коллектива забил Криштиану Роналду. Для легендарного португальца этот забитый мяч стал 920-м в карьере.

В турнирной таблице "Аль-Наср" находится на 3-м месте, отставая от "Аль-Иттихада" и "Аль-Хиляля" на 8 очков.

Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур.

Эр-Рияд. "Мрсул Парк"

"Аль-Наср" — "Аль-Фатех" — 3:1

Голы: Саадан 41 (автогол), Симакан 57, Роналду 87 — Батна 72

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