920-й гол Роналду в карьере. Аль-Наср - Аль-Фатех 3:1. Видеообзор матча
Криштиану не останавливается
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"Аль-Наср" уверенно разобрался с "Аль-Фатехом" в 17-м туре саудовской Про-лиги.
Третий гол в составе столичного коллектива забил Криштиану Роналду. Для легендарного португальца этот забитый мяч стал 920-м в карьере.
В турнирной таблице "Аль-Наср" находится на 3-м месте, отставая от "Аль-Иттихада" и "Аль-Хиляля" на 8 очков.
Чемпионат Саудовской Аравии. 17-й тур.
Эр-Рияд. "Мрсул Парк"
"Аль-Наср" — "Аль-Фатех" — 3:1
Голы: Саадан 41 (автогол), Симакан 57, Роналду 87 — Батна 72
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