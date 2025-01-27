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Состоялась жеребьевка Кубка Африканских Наций-2025 года

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Состоялась жеребьевка Кубка Африканских Наций-2025 года

Фото: facebook.com/TheAFCON

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

27 января в Рабате (столице Марокко) состоялась жеребьевка Кубка Африканских Наций-2025 года.

Результат:

  • Группа А: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова.
  • Группа В: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве.
  • Группа С: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания.
  • Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана.
  • Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан.
  • Группа F: Кот д'Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик.

Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.

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