Состоялась жеребьевка Кубка Африканских Наций-2025 года
Результаты
Фото: facebook.com/TheAFCON
27 января в Рабате (столице Марокко) состоялась жеребьевка Кубка Африканских Наций-2025 года.
Результат:
- Группа А: Марокко, Мали, Замбия, Коморские острова.
- Группа В: Египет, ЮАР, Ангола, Зимбабве.
- Группа С: Нигерия, Тунис, Уганда, Танзания.
- Группа D: Сенегал, ДР Конго, Бенин, Ботсвана.
- Группа E: Алжир, Буркина-Фасо, Экваториальная Гвинея, Судан.
- Группа F: Кот д'Ивуар, Камерун, Габон, Мозамбик.
Турнир пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года.
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