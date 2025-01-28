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Неймар вернется в родной клуб. Аль-Хиляль официально разорвал контракт с главной звездой команды

Общие новости

Опубликовано официальное заявление

Неймар вернется в родной клуб. Аль-Хиляль официально разорвал контракт с главной звездой команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Саудовский "Аль-Хиляль" официально объявил о расторжении контракта с Неймаром. Обе стороны пришли к согласию о досрочном прекращении сотрудничества. Его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2025 года.

Следующим шагом в карьере бразильской суперзвезды станет возвращение в родной "Сантос", где Неймар начинал свой футбольный путь. Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, об этом будет объявлено в ближайшее время.

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Напомним, что "Аль-Хиляль" приобрел Неймара из "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за 90 миллионов евро. За это время 32-летний бразилец провел всего 7 матчей во всех турнирах за клуб, отметившись одним голом и тремя ассистами.

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Источник:
Al-Hilal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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