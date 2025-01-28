  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Замена для Неймара? Топ-клуб из Саудовской Аравии будет пытаться подписать главную звезду Реала

Общие новости

Нападающий может стать самым дорогим подписанием в истории футбола

Замена для Неймара? Топ-клуб из Саудовской Аравии будет пытаться подписать главную звезду Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" остается главной целью "Аль-Хиляля".

Согласно информации от испанского издания Diario AS, руководство Саудовской Про-Лиги хочет видеть главную звезду мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора в своем чемпионате. Они готовят предложение в размере 300 миллионов евро для "сливочных", однако королевский клуб не собирается вести переговоры с кем-либо, если не будет активирована клаусула 24-летнего бразильца, составляющая один миллиард евро.

Читайте такжеНеймар вернется в родной клуб. Аль-Хиляль официально разорвал контракт с главной звездой команды

Также в сообщении отмечается, что "Аль-Хиляль" является наиболее приоритетным вариантом среди всех команд, которые будут претендовать на трансфер Винисиуса в этом году. Клуб готов предложить ему пятилетний контракт с зарплатой в 200 миллионов евро за сезон.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Винисиус забил 16 голов и отдал 10 ассистов в 26 матчах за "Реал" во всех турнирах. Его действующий контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

По теме
yellow-arrow
Неймар вернется в родной клуб. Аль-Хиляль официально разорвал контракт с главной звездой команды
yellow-arrow
Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
yellow-arrow
Состоялась жеребьевка Кубка Африканских Наций-2025 года
Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Diario AS
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости