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Журналист раскрыл планы Аль-Хиляля на трансферном рынке после потери Неймара

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Известно, кто станет новым лицом проекта саудовского клуба

Журналист раскрыл планы Аль-Хиляля на трансферном рынке после потери Неймара

Getty Images / Global Images Ukraine.

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Известный журналист Бен Джейкобс раскрыл планы "Аль-Хиляля" в ближайшее трансферное окно.

Как известно, недавно Неймар разорвал контракт с их клубом по согласию обеих сторон, и теперь у «Аль-Хиляля» будет гораздо больше средств на то, чтобы найти новую звезду до начала Клубного чемпионата мира 2025 года. В период с 1 по 10 июня, когда клубы получат дополнительное время на трансферы.

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Отмечается, что Мохамед Салах из "Ливерпуля" все еще является главной целью "голубых", но никаких переговоров между клубом и 32-летним египтянином пока нет. Руководство Саудовской Про-лиги может сделать его наиболее высокооплачиваемым игроком чемпионата. Считается, что приход Салаха значительно повысит доход от трансляций.

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Также в сообщении от Бена Джейкобса говорится о том, что "Ливерпуль" оптимистично настроен относительно продления контракта со своим ключевым нападающим, хотя ситуация все еще остается не ясной. Его действующий контракт с клубом заканчивается в конце этого сезона.

На счету Мохамеда Салаха в текущей кампании 23 гола и 17 ассистов в 32 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Ben Jacobs
Опубликовал: Андрей Журба
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