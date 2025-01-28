Аль-Наср Роналду хотел подписать форварда Ювентуса

Саудовский клуб "Аль-Наср" хотел усилиться этой зимой форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем, однако 25-летний серб отказал команде Роналду.

Как отмечает Sky Sport, "Аль-Наср" предлагал высокую зарплату сербу, но, несмотря на это, нападающий отказал команде, ведь заинтересован в продолжении карьеры в Европе, а не в Саудовской лиге.

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Добавим, что контракт Влаховича с туринским клубом действует до лета 2026 года, пока о продлении контракта с "Ювентусом" речь не идет.

Нападающий сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 2 голевыми передачами.