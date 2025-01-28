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Аль-Наср Роналду хотел подписать форварда Ювентуса

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Переход мог состояться этой зимой

Аль-Наср Роналду хотел подписать форварда Ювентуса

Фото: twitter.com/juventusfc

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Саудовский клуб "Аль-Наср" хотел усилиться этой зимой форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем, однако 25-летний серб отказал команде Роналду.

Как отмечает Sky Sport, "Аль-Наср" предлагал высокую зарплату сербу, но, несмотря на это, нападающий отказал команде, ведь заинтересован в продолжении карьеры в Европе, а не в Саудовской лиге.

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Добавим, что контракт Влаховича с туринским клубом действует до лета 2026 года, пока о продлении контракта с "Ювентусом" речь не идет.

Нападающий сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 2 голевыми передачами.

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Ювентус (Турин) Аль-Наср Душан Влахович
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Источник:
sport.sky
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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