Аль-Наср Роналду хотел подписать форварда Ювентуса
Переход мог состояться этой зимой
Фото: twitter.com/juventusfc
Саудовский клуб "Аль-Наср" хотел усилиться этой зимой форвардом "Ювентуса" Душаном Влаховичем, однако 25-летний серб отказал команде Роналду.
Как отмечает Sky Sport, "Аль-Наср" предлагал высокую зарплату сербу, но, несмотря на это, нападающий отказал команде, ведь заинтересован в продолжении карьеры в Европе, а не в Саудовской лиге.
Добавим, что контракт Влаховича с туринским клубом действует до лета 2026 года, пока о продлении контракта с "Ювентусом" речь не идет.
Нападающий сыграл в 26 матчах во всех турнирах, в которых отличился 12 голами и 2 голевыми передачами.
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Источник:sport.sky
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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