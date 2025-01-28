Это точно Неймар? Бразилец отказался от компенсации за разрыв контракта с Аль-Хилялем

Неймар отказался от компенсации за разрыв контракта с "Аль-Хилялем",

По сообщениям журналиста Бена Джейкобса, бразильский нападающий отказался от 40 млн евро, положенных ему в случае расторжения контракта с саудовским клубом.

В ближайшее время бразилец отправится на родину, чтобы заключить контракт с "Сантосом".

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Неймар перешёл в саудовский клуб из "ПСЖ" летом 2023 года. Трансфер обошёлся в 90 млн евро. Всего за "Аль-Хиляль" бразилец провёл 7 матчей, в которых забил гол и отдал голевую передачу.

В этом сезоне Неймар провёл на поле 42 минуты.