Неймар попрощался с Аль-Хилялем после новости о расторжении контракта с клубом

Бывший нападающий "Аль-Хиляля" Неймар попрощался с болельщиками саудовской команды после того, как они расторгли контракт по обоюдному согласию.

"Хочу поблагодарить каждого, кто работал со мной в "Аль-Хиляле", а также болельщиков команды. Я отдал на поле все, что мог. Надеюсь, что мы смогли насладиться тем временем, проведенным вместе. Я благодарен Саудовской Аравии за то, что вы дали мне и моей семье новый дом и новые впечатления. Теперь я знаю, как действительно выглядит ваша страна, в которой я нашел новых замечательных друзей. Я всегда чувствовал вашу любовь и страсть к игре. Я буду следить за путем своего клуба и вашей страны перед чемпионатом мира 2034 года. Ваше будущее будет невероятным, происходят особенные вещи. Я всегда буду вас поддерживать", — написал бразилец в Инстаграм.

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Также отметим, что вскоре Неймар присоединится к своему родному "Сантосу" в Бразилии. За этот клуб нападающий играл в период с 2009 по 2013 год.