Журналист рассказал, когда Сантос представит Неймара и срок действия его контракта.

По информации Бена Джейкобса, Неймара планируют представить футболистом "Сантоса" уже на следующей неделе. Клуб предоставит контракт на 6 месяцев.

Также перенесён перелёт бразильского нападающего. Его планировали осуществить в середине недели, но теперь он перенесён на выходные.

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Напомним, что Неймар разорвал контракт с "Аль-Хилялем", за который в нынешнем сезоне провёл 42 минуты. Также бразилец отказался от компенсации в размере 40 млн евро.

Бразилец стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года.