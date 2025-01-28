Журналист рассказал, когда Сантос представит Неймара и срок действия его контракта
Он возвращается домой
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист рассказал, когда Сантос представит Неймара и срок действия его контракта.
По информации Бена Джейкобса, Неймара планируют представить футболистом "Сантоса" уже на следующей неделе. Клуб предоставит контракт на 6 месяцев.
Также перенесён перелёт бразильского нападающего. Его планировали осуществить в середине недели, но теперь он перенесён на выходные.
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Напомним, что Неймар разорвал контракт с "Аль-Хилялем", за который в нынешнем сезоне провёл 42 минуты. Также бразилец отказался от компенсации в размере 40 млн евро.
Бразилец стал игроком "Аль-Хиляля" летом 2023 года.
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Источник:Ben Jacobs
Опубликовал: Владислав Прийменко
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