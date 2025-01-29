Легенда "Ливерпуля" может покинуть пост тренера.

Про информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Стивен Джеррард собирается уйти из "Аль-Эттифак".

Взаимное соглашение в стадии завершения.

Сейчас "Аль-Эттифак" занимает 12-е место в Саудовской лиге. Клуб в 5-ти очках от зоны вылета.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Стивен Джеррард возглавил саудовский клуб в июле 2023 года. На данный момент он провёл с клубом 55 матчей, в которых одержал 19 побед и 20 раз проиграл.