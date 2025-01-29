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Легенда Ливерпуля может покинуть пост тренера

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У него не вышло

Легенда Ливерпуля может покинуть пост тренера

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда "Ливерпуля" может покинуть пост тренера.

Про информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Стивен Джеррард собирается уйти из "Аль-Эттифак".

Взаимное соглашение в стадии завершения.

Сейчас "Аль-Эттифак" занимает 12-е место в Саудовской лиге. Клуб в 5-ти очках от зоны вылета.

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Напомним, что Стивен Джеррард возглавил саудовский клуб в июле 2023 года. На данный момент он провёл с клубом 55 матчей, в которых одержал 19 побед и 20 раз проиграл.

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Стивен Джеррард
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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