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Израиль обсуждает с УЕФА возможность проведения отбора к Чемпионату мира 2026 в стране, - СМИ

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Сейчас сборная Израиля проводит свои матчи на нейтральных полях

Израиль обсуждает с УЕФА возможность проведения отбора к Чемпионату мира 2026 в стране, - СМИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

СМИ сообщают, что Израиль обсуждает с УЕФА возможность проведения отбора к Чемпионату мира 2026 в стране.

По информации "One", футбольная ассоциация Израиля ведёт неофициальные переговоры с УЕФА о возможности играть на домашних полях.

Источник пишет, что, если в неофициальных переговорах будет получено разрешение, Футбольная ассоциация подаст официальную заявку на проведение матчей в Израиле.

Сборная Израиля проведёт домашние матчи к отбору на ЧМ-2026 против Эстонии и Норвегии в венгерском Дебрецене. Сообщается, что на время переговоров, футбольная Ассоциация приостановила отправку делегации в Дебрецен.

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Напомним, что Израиль к отбору на Чемпионат Мира 2026 сыграет против сборных Эстонии, Молдовы, Норвегии и ещё одной команды, которая определится вскоре.

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Источник:
One
Опубликовал: Владислав Прийменко
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