Официально: Фламенго подписал контракт с бывшим капитаном Ювентуса

"Фламенго" объявил о подписании контракта с Данило на правах свободного агента.

Центральный защитник заключил соглашение с бразильским клубом до 31 декабря 2026 года.

A winner everywhere he played! Welcome to Flamengo, Danilo! ❤️???? pic.twitter.com/JYHriXa5CO