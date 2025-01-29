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Официально: Фламенго подписал контракт с бывшим капитаном Ювентуса

Общие новости
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Данило вернулся на родину

Официально: Фламенго подписал контракт с бывшим капитаном Ювентуса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фламенго" объявил о подписании контракта с Данило на правах свободного агента.

Центральный защитник заключил соглашение с бразильским клубом до 31 декабря 2026 года.

Напомним, что руководство "Ювентуса" недавно расторгло контракт с 33-летним Данило по обоюдному согласию. Защитник в текущем сезоне за "бьянконери" сыграл 16 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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Источник:
Flamengo
Опубликовал: Екатерина Власова
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