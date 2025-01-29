Официально: Фламенго подписал контракт с бывшим капитаном Ювентуса

"Фламенго" объявил о подписании контракта с Данило на правах свободного агента.

Центральный защитник заключил соглашение с бразильским клубом до 31 декабря 2026 года.

A winner everywhere he played! Welcome to Flamengo, Danilo! ❤️???? pic.twitter.com/JYHriXa5CO — Flamengo (@Flamengo_en) January 29, 2025

Напомним, что руководство "Ювентуса" недавно расторгло контракт с 33-летним Данило по обоюдному согласию. Защитник в текущем сезоне за "бьянконери" сыграл 16 матчей, в которых отдал 1 ассист.