Вылет Шахтера, продажа Бущана и уход Степаненко. Главные новости за 29 января

UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 29 января.

"Шахтер" ожидаемо пролетел мимо плей-офф ЛЧ. "Горняки" уступили в Дортмунде "Боруссии", разницу сделал дубль Серу Гирасси. Даже в случае победы в Германии чемпион Украины остался бы в пролете, ведь 10 очков для выхода оказалось недостаточно. Более того, загребское "Динамо" с 11 пунктами пролетели мимо.

"Ливерпуль" финишировал первым, несмотря на поражение в финальном туре. А благодаря осечкам "Аталанты" и "Милана" в топ-8 удалось заскочить сразу двум командам-сюрпризам – "Лиллю" и "Астон Вилле". Всего напрямую вышли в 1/8 финала три представителя АПЛ, два – Ла Лиги, а также по одному представителю Серии А, Бундеслиги и Лиги 1.

В 1/16 финала сыграют "Реал", "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ и еще ряд именитых клубов. Последним двоим так и вовсе пришлось добывать место в топ-24 в последнем туре. Уже известны потенциальные пары стыковых матчей. Так "Манчестер Сити" точно сыграет либо против "Баварии", либо "Реала". ПСЖ точно встретится с одним из соперников по Лиге 1.

Георгий Бущан в среду перебрался в Саудовскую Аравию. Местный "Аль-Шабаб" купил голкипера "Динамо" за 3 млн евро + бонусы. Контракт рассчитан на 2.5 года. Бущан выступал за киевлян с 2011-го года, отыграв за клуб 177 матчей.

Если трансфер Бущана был ожидаемым, то вот потенциальный отъезд капитана "Шахтера" стал сюрпризом. Во-всяком случае, об этом трубят все турецкие СМИ. Тарас Степаненко находится в шаге от того, чтобы перебраться в Турцию. "Горняки" готовы отпустить своего многолетнего лидера без компенсации, несмотря на действующий контракт до конца сезона.

На этом трансферы на выход от украинских топов могут не закончиться. Сразу несколько английских СМИ в среду сообщали о переговорах "Вулверхэмптона" и "Динамо". Предмет разговора – потенциальный трансфер Владимира Бражко. "Волки" активно ищут замену опорнику Марио Лемина, который вскоре может стать одноклубником Бущана.