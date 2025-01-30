Саудовский клуб попрощался с легендой Ливерпуля

Саудовский "Аль-Иттифак" попрощался с легендой "Ливерпуля" Стивеном Джеррардом, который возглавлял их команду с июля 2023 года.

В сообщении от клуба с Ближнего Востока говорится о том, что 44-летний англичанин согласился расторгнуть контракт с командой, выступающей в Саудовской Про-лиге.

"Я хочу выразить благодарность клубу, игрокам, болельщикам и всем, кто причастен к работе в "Аль-Иттифаке". Я благодарен каждому, кто поддерживал меня на этом посту на протяжении этого периода. Я очень благодарен президенту этого клуба и руководителю футбольного комитета за предоставленную мне возможность работать здесь, в Саудовской Аравии", — заявил Джеррард.

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Добавим, что "Аль-Иттифак" на данный момент находится на 12-м месте в чемпионате Саудовской Аравии, набрав лишь 19 очков после 17-ти сыгранных туров в этом сезоне под руководством Стивена Джеррарда.