Президент УАФ Андрей Шевченко пожаловал к своему бывшему тренеру и экс-подопечному. Фото

Президент УАФ пожаловал к своему бывшему тренеру.

По информации MadridXtra, Андрей Шевченко приезжал на тренировочную базу мадридского "Реала". Там он увиделся с бывшим наставником Карло Анчелотти и вратарём Андреем Луниным. В соцсети X появились фото.

???????? Ukrainian legend Andriy Shevchenko attended the training session today and greeted Ancelotti and the players. pic.twitter.com/U2KDGNwiTt — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 30, 2025

Carlo Ancelotti x Andriy Shevchenko ⭐️⭐️ pic.twitter.com/tpx68CGsg2 — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 30, 2025

О цели визита не сообщается.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Андрей Шевченко играл под руководством Карло Анчелотти в "Милане" с 2001 – 2006 год и с 2008-го по 2009-й год. Украинец сыграл 322 матча, в которых забил 175 голов.