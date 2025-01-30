Президент УАФ Андрей Шевченко пожаловал к своему бывшему тренеру и экс-подопечному. Фото
Неожиданно
Фото - Madrid Xtra
Президент УАФ пожаловал к своему бывшему тренеру.
По информации MadridXtra, Андрей Шевченко приезжал на тренировочную базу мадридского "Реала". Там он увиделся с бывшим наставником Карло Анчелотти и вратарём Андреем Луниным. В соцсети X появились фото.
???????? Ukrainian legend Andriy Shevchenko attended the training session today and greeted Ancelotti and the players. pic.twitter.com/U2KDGNwiTt— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 30, 2025
Carlo Ancelotti x Andriy Shevchenko ⭐️⭐️ pic.twitter.com/tpx68CGsg2— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 30, 2025
О цели визита не сообщается.
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Андрей Шевченко играл под руководством Карло Анчелотти в "Милане" с 2001 – 2006 год и с 2008-го по 2009-й год. Украинец сыграл 322 матча, в которых забил 175 голов.
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