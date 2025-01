Президент УАФ Андрей Шевченко пожаловал к своему бывшему тренеру и экс-подопечному. Фото

Президент УАФ пожаловал к своему бывшему тренеру.

По информации MadridXtra, Андрей Шевченко приезжал на тренировочную базу мадридского "Реала". Там он увиделся с бывшим наставником Карло Анчелотти и вратарём Андреем Луниным. В соцсети X появились фото.

???????? Ukrainian legend Andriy Shevchenko attended the training session today and greeted Ancelotti and the players. pic.twitter.com/U2KDGNwiTt