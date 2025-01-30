Криштиану Роналду подарил футболку с автографом российскому бойцу UFC
Португалец не туда свернул
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду во время тренировки команды встретился с российским бойцом Шарабутдином Магомедовым.
Руководство футбольного клуба вручило бойцу именную футболку с эмблемой команды, а Роналду подарил Магомедову ещё одну футболку со своим именем и автографом.
Ранее стало известно, что Криштиану может стать совладельцем "Аль-Насра".
A special visitor today at AlNassr! Sharaputdin Magomedov bringing his champion spirit ???????? pic.twitter.com/LPiCnuwZ82— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 29, 2025
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