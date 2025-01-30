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Криштиану Роналду подарил футболку с автографом российскому бойцу UFC

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Португалец не туда свернул

Криштиану Роналду подарил футболку с автографом российскому бойцу UFC

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Нападающий саудовского клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду во время тренировки команды встретился с российским бойцом Шарабутдином Магомедовым.

Руководство футбольного клуба вручило бойцу именную футболку с эмблемой команды, а Роналду подарил Магомедову ещё одну футболку со своим именем и автографом.

Ранее стало известно, что Криштиану может стать совладельцем "Аль-Насра".

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