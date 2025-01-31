Долгожданная победа Динамо, Степаненко покидает дом, а Неймар наоборот, возвращается домой. Главные новости за 30 января

В последнем туре этапа лиги в Лиге Европы киевское "Динамо" в Германии противостояло "РФШ". Матч, практически ничего не решал в турнирном плане для обеих команд и они играли за престиж. Учитывая тот факт, что команда Шовковского не смогла выиграть ни одного матча перед этим, хотелось хлопнуть дверью хотя бы с каким-нибудь позитивом.

И этот позитив удался, несмотря на не очень зрелищную игру. Единственный гол удалось забить во втором тайме, его автором стал Пихаленок. Этого оказалось достаточно, чтобы одолеть латвийский клуб. В итоге киевляне завершили турнир даже не на последнем месте в таблице, хотя находились там на протяжении почти всего пути.

Артём Довбик вышел в стартовом составе на матч ЛЕ и сыграл 67 минут, после чего был заменен. В первом тайме украинский нападающий потерял прекрасную голевую возможность, когда пробил выше по полупустым воротам. Не очень удачный матч от Артема, зато хороший матч для его команды. "Рома" оформила два гола, один из них забил Шомуродов, который как раз заменил Довбика. Они и не рассчитывали на 1/8, потому все равно будут играть дополнительный раунд.

После вчерашнего игрового дня мы узнали полный конечный состав топ-8 турнирной таблицы. Именно эти команды идут напрямую в 1/8 финала. Вот их список: "Лацио", "Атлетик", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Айнтрахт", "Лион", "Олимпиакос" и "Рейнджерс".

"Ференцварош" или "Порту" попадут на "Рому" или "Викторию". После победители матчей в 1/8 финала попадут на "Лацио" или "Атлетик".

На "Олимпиакос" или "Рейнджерс" попадут победители противостояний с участием "Твенте" или "Фенербахче" против "Буде/Глиммт" или "Андерлехт".

Победители матчей "Юниона Сент-Жиллуаз" или "ПАОКа" против "ФКСБ" или "Аякса" попадут в 1/8 финала на "Айнтрахт" или "Лион".

На английские команды "Тоттенхэм" или "Манчестер Юнайтед" попадут победители пар "АЗ" или "Митьюлланн" против "Реал Сосьедад" или "Галатасарай".

Неймар вернулся в родной "Сантос". Об этом игрок сообщил на своей странице в Instagram. Детали договора пока неизвестны.Последним клубом Неймара был "Аль-Хиляль", купивший футболиста у "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года за 90 миллионов евро.

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте сообщила о назначении нового главного тренера команды после увольнения Нури Шахина. Им стал 53-летний Нико Ковач, а его помощниками будут Роберт Ковач и Филипп Тапалович. В сообщении говорится, что хорватский специалист подписал контракт с "шмелями" до 30 июня 2026 года.

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тарас Степаненко завершает свои выступления за команду, говорится на официальном сайте клуба.Известно, что Степаненко продолжит карьеру в турецком клубе "Эюпспор".

Он присоединился к команде в мае 2010 года. Тарас провел 15 сезонов в футболке "оранжево-черных". Он сыграл 439 матчей в официальных турнирах (288 в УПЛ, 76 в Лиге чемпионов, 29 в Лиге Европы, 35 в Кубке Украины, 11 в Суперкубке Украины), забил 30 мячей и отдал 25 ассистов.