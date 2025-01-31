Гол плюс ассист от Роналду. Аль-Раед - Аль-Наср 1:2. Видео голов и обзор матча
Снова на первых ролях
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" с трудом обыграл "Аль-Раед" в выездном поединке 18-го тура саудовской Про-лиги.
Гол и результативную передачу на свой счёт записал легендарный форвард гостей Криштиану Роналду. Это 921-й забитый мяч португальца в карьере.
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Чемпионат Саудовской Аравии, 18-й тур.
Бурайда. "Король Абдула Спорт Сити".
"Аль-Раед" – "Аль-Наср" – 1:2
Голы: Сааюд, 76 – Роналду, 35, Буфал, 47
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