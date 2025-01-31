Рафинья - о возвращении Неймара в Сантос: Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала этого
Вингер Барселоны высказался о Неймаре
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями относительно возвращения суперзвезды бразильского футбола Неймара в родной "Сантос".
"Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала возвращения Неймара в "Сантос", - сказал Рафинья. "Это не только из-за того, что он значит для клуба, но и из-за всего, что он сделал в свой первый период в "Сантосе". Я очень рад, что он вернется и снова будет играть. Ему нужно восстановиться и вернуться на поле. Это хорошо и для него, и для всех нас".
Добавим, что вчера, 30 января, Неймар объявил о возвращении в родной "Сантос", где выступал с 2009 года по 2013 год.
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