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Рафинья - о возвращении Неймара в Сантос: Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала этого

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Вингер Барселоны высказался о Неймаре

Рафинья - о возвращении Неймара в Сантос: Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала этого

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый вингер "Барселоны" Рафинья поделился своими мыслями относительно возвращения суперзвезды бразильского футбола Неймара в родной "Сантос".

"Не только я, но и вся Бразилия с нетерпением ждала возвращения Неймара в "Сантос", - сказал Рафинья. "Это не только из-за того, что он значит для клуба, но и из-за всего, что он сделал в свой первый период в "Сантосе". Я очень рад, что он вернется и снова будет играть. Ему нужно восстановиться и вернуться на поле. Это хорошо и для него, и для всех нас".

Добавим, что вчера, 30 января, Неймар объявил о возвращении в родной "Сантос", где выступал с 2009 года по 2013 год.

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Неймар Рафинья Барселона Сантос (Бразилия)
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Источник:
espn
Опубликовал: Екатерина Власова
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