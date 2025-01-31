Дебют Бущана немного не удался. Аль-Шабаб проиграл Аль-Иттифаку – известны оценки Георгия
Как сыграл украинец?
фото из соцсетей
31 января "Аль-Шабаб", куда недавно перешел украинский голкипер Георгий Бущан, сыграл против "Аль-Иттифака".
Первый тайм был очень насыщен на голы. Счет открыла команда хозяев на 35-й минуте, но их соперники недолго думали, и смогли отыграть один мяч. Однако "Аль-Иттифак" через некоторое время удвоил свое преимущество.
После перерыва на дополнительных минутах гостям удалось забить еще один гол. Матч завершился со счетом 3:1.
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После завершения поединка статистический портал Sofascore оценил игру Георгия Бущана. Он получил 7.0.
Украинец сделал 4 сейва, пропустил три гола, отдал 100% точных передач и сделал 29 касаний к мячу.
Про-лига Саудовской Аравии. 18 тур
"Аль-Иттифак" - "Аль-Шабаб" - 3:1
Голы: Вейналдум 35', 90+11', Кошта 43' - Хамдалла 40'
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