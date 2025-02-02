Легендарный бывший полузащитник Барселоны отказал Ман Сити
Пеп признался, что не имел никаких шансов подписать своего бывшего подопечного
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Гвардиола надеялся заключить краткосрочное соглашение с полузащитником "Интер Майами" Серхио Бускетсом, однако ветеран отклонил возможность временного переезда в Манчестер, отдав предпочтение солнечному климату Майами. Агентом Бускетса является Пере Гвардиола, брат главного тренера "Сити", однако даже этот фактор не повлиял на его решение.
Пепа спросили, была ли у него возможность пригласить Бускетса для усиления полузащиты во время отсутствия Родри.
"Нет, потому что он очень счастлив в Майами. Там прекрасная погода! Я разговаривал с Серхио, но не по этому поводу. Мы часто общаемся, поскольку имеем одного агента, поэтому поддерживаем связь много лет", - сказал он.
"Манчестер Сити" испытывает трудности в центре поля после травмы Родри в сентябре. В течение трансферного окна клуб активно искал усиление, осуществив ряд подписаний. Одним из кандидатов стал Нико Гонсалес, которого "Сити" пытался приобрести ранее. Впрочем, "Порту" заявил, что англичанам придется активировать клаусулу игрока в 50,15 миллионов фунтов, ведь "Барселона" имеет право на 40% от суммы трансфера.
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