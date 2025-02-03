Охранник Месси опозорился во время товарищеского матча Интера Майами

В товарищеском матче "Интера Майами" с панамским "Мигелито" произошел очень забавный эпизод с участием здоровенного охранника Лионеля Месси, который часто помогает аргентинцу избегать навязчивых фанатов, которые выбегают на поле.

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Один из таких болельщиков внезапно прорвался сквозь стюардов, побежав в направлении 37-летнего Месси. На видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях, можно заметить, как его личный охранник отлетел от нарушителя после жесткого "подката". Однако уже через несколько секунд он таки отвел фаната от футболиста.

Добавим, что этот матч закончился победой американской команды со счетом 3:1, а Лионель Месси не отметился ни одним голевым действием в этом контрольном поединке, проведя на поле 77 минут.