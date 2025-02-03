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Охранник Месси опозорился во время товарищеского матча Интера Майами

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Охранник Месси опозорился во время товарищеского матча Интера Майами

CNN

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В товарищеском матче "Интера Майами" с панамским "Мигелито" произошел очень забавный эпизод с участием здоровенного охранника Лионеля Месси, который часто помогает аргентинцу избегать навязчивых фанатов, которые выбегают на поле.

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Один из таких болельщиков внезапно прорвался сквозь стюардов, побежав в направлении 37-летнего Месси. На видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях, можно заметить, как его личный охранник отлетел от нарушителя после жесткого "подката". Однако уже через несколько секунд он таки отвел фаната от футболиста.

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Добавим, что этот матч закончился победой американской команды со счетом 3:1, а Лионель Месси не отметился ни одним голевым действием в этом контрольном поединке, проведя на поле 77 минут.

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Лионель Месси Интер Майами
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Опубликовал: Андрей Журба
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