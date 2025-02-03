Охранник Месси опозорился во время товарищеского матча Интера Майами
Не смог выполнить свою работу
CNN
В товарищеском матче "Интера Майами" с панамским "Мигелито" произошел очень забавный эпизод с участием здоровенного охранника Лионеля Месси, который часто помогает аргентинцу избегать навязчивых фанатов, которые выбегают на поле.
???? https://t.co/s4Q63r75rV pic.twitter.com/jorS12vjtP— Messi World (@M10GOAT) February 3, 2025
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Один из таких болельщиков внезапно прорвался сквозь стюардов, побежав в направлении 37-летнего Месси. На видео, которое быстро стало вирусным в соцсетях, можно заметить, как его личный охранник отлетел от нарушителя после жесткого "подката". Однако уже через несколько секунд он таки отвел фаната от футболиста.
Добавим, что этот матч закончился победой американской команды со счетом 3:1, а Лионель Месси не отметился ни одним голевым действием в этом контрольном поединке, проведя на поле 77 минут.
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