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Боруссия арендовала хавбека Челси, Астон Вилла подписала вингера ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна

Общие новости
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Последняя возможность для европейских клубов усилиться перед второй половиной сезона

Боруссия арендовала хавбека Челси, Астон Вилла подписала вингера ПСЖ. Онлайн последнего дня трансферного окна

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Сегодня, 3 февраля, в европейских топ-лигах закрывается зимнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день пытаются закрыть все сделки, переговоры по которым продолжались в течение последнего месяца. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия — 3 февраля
Италия — 3 февраля
Испания — 3 февраля
Англия — 3 февраля
Франция — 3 февраля
Нидерланды — 4 февраля
Бельгия — 3 февраля
Украина — 11 марта

Онлайн трансферного дедлайна

22:32. "Ньюкасл" отлично ведет бизнес. Левоногий ЦЗ Ллойд Келли с 0 матчей в АПЛ в сезоне переходит в "Ювентус" на правах аренды, обязательство выкупа за 20 млн фунтов. Информацию подтверждает Sky Sports. "Сороки" взяли универсального защитника свободным агентом этим летом после того, как его контракт с "Борнмутом" истек.

22:22. Новый претендент на Акселя Дисаси. "Астон Вилла" договорилась с "Челси" об аренде ЦЗ до конца нынешнего сезона, сообщает корреспондент The Athletic Дэвид Орнштейн. Сумма сделки оценивается в 5 млн фунтов, опция выкупа отсутствует. Ранее Дисаси отказался переходить в "Тоттенхэм", и как игрока обороны его можно понять.

22:14. "РБ Лейпциг" совершил свой второй трансфер за сегодня, подписав молодого вингера Тидьяма Гомиса из "Кана" (Лига 2). 18-летний новичок подписал контракт до 2029 года и будет носить футболку под номером 27. "Наши болельщики могут рассчитывать на быстрого и техничного вингера, который может действовать на различных позициях в атаке", - заявил спортдир "быков" Марсель Шафер.

22:06. Чуквумека уже позирует в футболке "Боруссии", а Чуквуэзе тем временем может перебраться в АПЛ. Вингер "Милана" интересен "Фулхэму", сообщает Романо. Сейчас стороны проводят интенсивные переговоры. Чуквуэзе опустился в иерархии с приходом Франсишку Консейсау и в этой кампании набегал 700 минут в Серии, большую часть из которых – еще при Фонсеке.

21:58. Новости с Апеннинского полуострова. "Комо" подписал правого защитника Мергима Войводу из "Торино". Трансфер 30-летнего косовского футболиста оформлен на полноценной основе и обошелся "синим" в 1,5 миллиона евро.

21:52. Официоз! Дортмундская "Боруссия" арендовала полузащитника Карни Чуквумека у лондонского "Челси". Соглашение рассчитано до лета 2025-го года. При этом, "шмели" будут иметь возможность активировать опцию выкупа 21-летнего англичанина.

21:46. Как информирует тот же Фабрицио Романо, "Манчестер Сити" завершил процесс медицинского обследования и оформления документов по переходу Нико Гонсалеса из "Порту".

21:42. "Блэкберн Роверс" из Чемпионшипа договорился о подписании Эммануэля Денниса из "Ноттингем Форест" - инсайдер Фабрицио Романо. Нигерийский нападающий уже направляется на медицинское обследование в рядах нового клуба.

21:36. Официально: "Хетафе" подписал левого фулбека "Вильярреала". Речь идет о переходе известного по выступлениям за "ПСЖ" и "Баварию" - Хуана Берната. 31-летний испанец пополнил ряды "желтой субмарины" в формате арендного соглашения.

21:34. Романо продолжает сыпать инсайдами. Сообщается, что представитель Бундеслиги 2 "Ганновер 96" оформил аренду Ноэля Асеко из мюнхенской "Баварии". 19-летнему немцу нужно больше игровой практики.

21:28. "Уотфорд" оформил полноценный трансфер Трэвиса Акомеа из "Челси" - Фабрицио Романо. 18-летний центрбек подписал с "шершнями" личный контракт за 3 года.

21:24. Снова информация от Фабрицио Романо. "Милан" сразу нашел замену для Беннасера. Речь идет о полноценном трансфере 21-летнего француза Уоррена Бондо. "Россонери" заплатят за молодого полузащитника 10 миллионов евро.

21:19. "Астон Вилла" продолжает серьезно усиливаться. Вслед за трансфером Рэшфорда, лондонцы официально объявили о подписании вингера "Пари Сен-Жермен" Марко Асенсио. Трехкратный победитель Лиги чемпионов пополнит ряды английского клуба на правах аренды, которая рассчитана до конца текущего сезона.

21:12. Лондонский "Тоттенхэм" сделал "Бернли" из Чемпионшипа предложение по 22-летнему французу Максиму Эстиву. Как сообщает журналист L'Equipe Лоик Танзи, "шпоры" предлагают за хавбека 20 миллионов фунтов, однако руководство "Бернли" хочет получить за своего футболиста 30 млн.

21:05. "Челси" подписал 19-летнего таланта "Сент-Этьена" Матиса Амугу - информирует итальянский журналист Фабрицио Романо. "Пенсионеры" заплатят за французского хавбека 15 миллионов евро.

20:53. "Бенфика" официально подписала итальянского нападающего "Комо" Андреа Белотти. 31-летний нападающий присоединится к команде Анатолия Трубина на правах аренды. Соглашение - до конца текущего сезона.

20:42. Вслед за Николо Дзаньоло "Фиорентина" официально объявила о переходе центрального полузащитника "Пари Сен-Жермен" Шера Ндура. Сумма трансфера за итальянца составила 5 миллионов евро. Личный контракт футболиста рассчитан до лета 2029-го года.

20.32. "Наполи" и "Милан" находятся на финальном этапе по оформлению перехода Ноа Окафора. Как сообщает Фабрицио Романо, сейчас идет проверка документов. Неаполитанцы заплатят за аренду швейцарца комиссию в размере 2 миллионов евро. Также предусмотрена опция выкупа за 23 млн.

20:22. Центрбек "Челси" Аксель Дизази заблокировал собственный переход в другой лондонский клуб - "Тоттенхэм". Французский защитник не хочет выступать в стане "шпор" - Фабрицио Романо.

20:17. Новости из низов "Туманного Альбиона". "Халл Сити" из Чемпионшипа официально сообщил о полноценном переходе ирландского полузащитника "Бернли" Джона Игана.

20:10. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Селтик" оформил переход африканского хавбека "Кристал Пэлас" Джеффри Шлуппа. Речь идет об арендном соглашении.

20:02. "Милан" принял окончательное предложение от "Марселя" на счет Исмаэля Беннасера. Соглашение будет оформлено в формате аренды. Сторонам завершилось завершить административные формальности, чтобы полузащитник мог подписать личный контракт с французским клубом - RMC Sport.

19:55. Хавбек "Реймса" Маршалл Мунеци и защитник "Црвены Звезды" Насер Джига прибыли в Париж, чтобы начать медицинское обследование перед переходом в "Вулвергемптон".

19:50. Тим Брайтхаупт из "Аугсбурга" присоединится к ФК "Кайзерслаутерн", аренда без права выкупа скоро завершится. Об этом сообщает kicker.

19:42. ПСВ близок к аренде футболиста "Манчестер Юнайтед" Тайрелла Маласии, - сообщает Романо. Сейчас стороны согласовывают последние детали сделки.

19:38. Ещё один трансфер для "Фиорентины". На этот раз итальянский клуб купил 20-летнего полузащитника Шера Ндура из ПСЖ. Сумма трансфера — € 5 млн.

19:35. "Порту" сделал запрос по форварду "Вест Хэм Юнайтед" Луиса Гильерме. Официальных предложений по 18-летнему игроку молодежной сборной Бразилии пока не поступало.

19:32. "Арсенал" готов отпустить Александра Зинченко, - сообщает Footie Centra. На украинца претендуют дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико", но оба клуба рассматривают вариант с арендой украинца. "Арсенал" же хочет, чтобы при таком варианте был прописан пункт обязательного выкупа.

19:28. "Болонья" арендовала у "Сампдории" испанского вингера Эстаниса Педролу. Рыночную стоимость игрока оценивают в € 1,8 млн.

19:24. "Лацио" купил у "Вероны" опорного полузащитника Реду Белахьяна. Сумма сделки составила € 10 млн. Марокканец играл за "Верону" с начала 2024 года.

19:20. Нападающий "Челси" Дэвид Фофана отозван из аренды в "Гезтепе". Фофана присоединился к команде турецкой Суперлиги в сентябре и провел девять матчей за клуб.

19:15. Игрок "Герты" 20-летний Густав Кристенсен на правах аренды нынешний сезон будет завершать в "Ингольштадте". Об этом сообщает kicker.

19:11. "Монако" арендовал у "Бешикташа" 28-летнего ливийского опорника Али Мусрати до конца сезона с опцией выкупа.

19:09. В настоящее время продолжается медицинское обследование Алекса Палмера в "Ипсвиче". 28-летний игрок переходит с "Вест Брома" по соглашению, начальная стоимость которого составляет 2 млн фунтов стерлингов, а общая сумма может возрасти до 4 млн фунтов стерлингов.

19:05. "Лацио" подписал датского центрального защитника Оливера Провстгаарда. Капитан молодежной сборной Дании в римском клубе будет играть под 25-м номером.

19:02. По последней информации Sky Sports, "Челси" договорился о подписании Матиса Амуго из "Сент-Этьена" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов.

18:57. Фабрицио Романо сообщает, что "Порту" пытался приобрести футболиста "Барселоны" Пабло Торре как замену Нико Гонсалесу. Но каталонский клуб сообщил, что хочет сохранить у себя игрока.

18:55. "Селтик" сделал предложение по аренде универсального игрока "Кристалл Пелас" Джеффри Шлуппа. Клубы близки к тому, чтобы заключить сделку.

18:48. Николо Дзаниоло, у которого есть официальный контракт с "Галатасараем" и на правах аренды играет за "Аталанту" останется в Италии. 25-летний нападающий свои выступления в нынешнем сезоне продолжит в составе "Фиорентины". Пока что на правах аренды.

18:43. Максимилиан Филипп из "Фрайбурга" заинтересовал "Унион Берлин", но привлеченные стороны не смогли прийти к согласию относительно решения, которое было бы удовлетворительным для всех. Таким образом, потенциальный трансфер сорвался, - сообщает kicker.

18:38. Sky Sports сообщает, что "Саутгемптон" и "Страсбург" сейчас ведут переговоры по соглашению с центральным защитником Абакаром Силлой. Обсуждаемое соглашение – это прямая аренда. Переговоры продолжаются, но соглашение еще не согласовано.

18:35. "Шеффилд Юнайтед" стремится закрыть позицию центрального защитника. Переговоры про аренду защитника "Кристалл Пелас" Роба Холдинга продвигаются вперед. Крис Уайлдер стремится подписать центрального защитника к сегодняшнему дедлайну.

18:30. "Бохум" договорился про аренду с "Сент-Галленом".26-летний нападающий Лукас Дашнер будет играть в швейцарской Суперлиге до конца сезона 2024/25.

18:24. По информации kicker, "Шальке" до конца сегодняшнего дня планирует еще одно подписание. Аймен Баркок уже находится в Гельзенкирхене, чтобы пройти медицинское освидетельствование.

18:20. Журналист Sky Sports сообщает, что "Челси" договорился о подписании Матиса Амуго из "Сент-Этьена". Сегодня 19-летний полузащитник пройдет медосмотр.

18:15. Sky Sports сообщает, что переговоры между "Вулвергемптоном" и "Лестером" о потенциальном обмене Конора Коуди и Крейга Доусона завершились неудачей. Считалось, что переговоры были только на ранней стадии и не продвинулись дальше.

18:11. Мануэль Нойер продлил заканчивающийся летом контракт с мюнхенской "Баварией" на один год. Об этом объявил немецкий клуб. Этим летом Нойер начнет свой 15-й сезон как вратарь "Баварии".

18:06. "Милан" дал принципиальное согласие на аренду Жоао Феликса из "Челси" до конца сезона, - сообщает журналист Sky Sports. "Челси" получит от "Милана" 5 миллионов фунтов стерлингов. Итальянский клуб согласился покрывать заработную плату португальского легионера

18:02. Мэтт Лоу из издания The Telegraph сообщает, что "Челси" согласовал с "Сент-Этьенном" условия трансфера молодого полузащитника Матиса Амугу.

17:54. Тот же L'Equipe пишет, что "Галатасарай" полностью согласовал условия аренды полузащитника "Вулверхэмптона" Марио Лемина. Игрок готовится пройти медосмотр накануне переезда в Турцию.

17:48. Французское издание L'Equipe информирует, что полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер выразил свое желание присоединиться к "Марселю", который готовит официальное предложение.

17:40. "Фиорентина" официально объявила о подписании Николо Дзаньоло на правах аренды из "Галатасарая" до конца сезона.

17:32. По информации от Sky Sports, "Эвертон" близок к подписанию 22-летнего аргентинского полузащитника "Фламенго" Карлоса Алькараса на правах аренды. Сейчас футболист проходит медосмотр перед официальным подписанием всех документов.

17:27. Бельгийский журналист Саша Тавольери информирует, что "Айнтрахт" пытается договориться с "Галатасараем" о трансфере нападающего Миши Батшуаи. Турецкий клуб больше не имеет слотов для аренд, поэтому единственный вариант — полноценный трансфер. "Айнтрахт" работает над этим.

17:23. Прилетело подтверждение от Фабрицио Романо. Жоау Феликс переходит в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

17:15. Дэвид Орнштайн из издания The Athletic пишет, что "Челси" и "Милан" полностью согласовали условия аренды Жоау Феликса до конца сезона. Аренда без опции или обязанности последующего выкупа. Всю зарплату футболиста будет покрывать "Челси". А "Милан" заплатит за эту аренду 5,5 миллионов евро.

17:10. "Шахтер" официально подтвердил переход Александра Зубкова в "Трабзонспор". Условия трансфера не сообщаются. Это второй игрок дончан, который этой зимой перебрался в этот турецкий клуб. Ранее этим маршрутом последовал Данило Сикан.

17:07. По информации от испанского издания AS, Сеск Фабрегас хочет подписать к себе в "Комо" нападающего "Хетафе" Борху Майораля. Первое предложение от итальянцев было отклонено, однако они готовят новое.

17:01. Владелец "Лиона" Джон Текстор заявил, что он отклонил предложение дортмундской "Боруссии" по Райану Шерки. Он уточнил, что вообще не будет обсуждать вероятную продажу Шерки с каким-либо клубом. Поэтому футболист остается в "Лионе".

16:57. Sky Sports информирует, что Матис Тель переходит в "Тоттенхэм" на правах простой аренды. Без опции или обязанности выкупа. Анге Постекоглу долго уговаривал футболиста присоединиться к "шпорам" и объяснял, как планирует его использовать в команде.

16:51. Португальское издание Record сообщает, что "Челси" согласовал трансфер 19-летнего полузащитника "Спортинга" Дарио Эссугу, который сейчас выступает за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Согласно информации издания, "синие" заплатят за игрока 16,6 миллионов фунтов. Фабрцио Романо лишь написал, что это один из вариантов, который рассматривает "Челси".

16:47. Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Челси" и "Милан" полностью согласовали условия аренды Жоау Феликса. Португальский атакующий игрок вторую половину сезона проведет на "Сан Сиро".

16:40. Как сообщает, Фабрицио Романо, трансфер Нико Гонсалеса в "Манчестер Сити" полностью согласован. Вот так. "Горожане" заплатят "Порту" 60 миллионов евро за этот трансфер. Скоро медосмотр.

16:32. Фабрицио Романо написал, что "Милан" не остановился на подписании Сантьяго Хименеса. Теперь они отправили предложение "Челси" по поводу аренды Жоау Феликса до конца сезона. Сейчас "Милан" держит прямой контакт с агентом Феликса, Жорже Мендешом.

16:28. По информации от Дэвида Орнштайна из издания The Athletic, Матис Тель все же переходит из "Баварии" в "Тоттенхэм", но только на правах аренды. Структура этой аренды все еще не согласована, но игрок уже летит на медосмотр.

16:21. "Милан" на своем официальном сайте подтвердил подписание нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса. Как пишут итальянские журналисты, нидерландский клуб получил за него 32 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами. Контракт до 2029 года с зарплатой 2,2 миллиона евро в год. Также "Фейенорд" имеет процент от следующей продажи нападающего.

16:16. Тем временем "Вест Хэм" официально объявил о подписании молодого нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона на правах аренды до конца сезона. Если верить информации от Фабрицио Романо, то никакой опции выкупа у "молотобойцев" нет.

16:13. Журналист The Athletic Дэвид Орнштайн сообщает, что "Манчестер Сити" чрезвычайно близок к согласованию трансфера 23-летнего полузащитника "Порту" Нико Гонсалеса. Условия личного контракта не станут проблемой. Португальский клуб настаивает на 60 миллионах евро, которые указаны в контракте футболиста как отступные.

16:08. Sky Sports сообщает, что форвард "Баварии" Матис Тель прямо сейчас летит в Англию. Фабрис Хоукинс из издания RMC Sport уточняет, что это накануне перехода в "Тоттенхэм". Пока неизвестно, какая именно это будет сделка: трансфер или аренда.

16.00. Приветствуем всех читателей UA-Футбол на нашей традиционной ежегодной ежегодной трансляции в последний день трансефрного окна. Сегодня последняя возможность для клубов АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и многих других европейских лиг усилиться перед тем, как входить в завершающую стадию сезона 2024/25. "Манчестер Сити" пытается подписать Нико Гонсалеса из "Порту", "Манчестер Юнайтед" в поисках нападающего и тому подобное. Сегодня мы будем освещать самые главные и интересные сделки, которые будут заключать между собой клубы.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Термит (Київ)
03.02.2025 в 19:21
Просто не розумію цього приколу - сидіти втикати кілька місяців, щоб потім а гарячці намагатися закрити купу угод і як завжди хтось не встигає. Хіба не можна було спокійно протягом січня все зробити?
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Комментарии 1
Термит (Київ)
03.02.2025 в 19:21
Просто не розумію цього приколу - сидіти втикати кілька місяців, щоб потім а гарячці намагатися закрити купу угод і як завжди хтось не встигає. Хіба не можна було спокійно протягом січня все зробити?
Ответить
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