Манчестер Сити нашел замену Родри, а Тоттенхэм забирает форварда Баварии. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 3 февраля, в европейских топ-лигах закрывается зимнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день пытаются закрыть все сделки, переговоры по которым продолжались в течение последнего месяца. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия — 3 февраля

Италия — 3 февраля

Испания — 3 февраля

Англия — 3 февраля

Франция — 3 февраля

Нидерланды — 4 февраля

Бельгия — 3 февраля

Украина — 11 марта

17:40. "Фиорентина" официально объявила о подписании Николо Дзаньоло на правах аренды из "Галатасарая" до конца сезона.

17:32. По информации от Sky Sports, "Эвертон" близок к подписанию 22-летнего аргентинского полузащитника "Фламенго" Карлоса Алькараса на правах аренды. Сейчас футболист проходит медосмотр перед официальным подписанием всех документов.

17:27. Бельгийский журналист Саша Тавольери информирует, что "Айнтрахт" пытается договориться с "Галатасараем" о трансфере нападающего Миши Батшуаи. Турецкий клуб больше не имеет слотов для аренд, поэтому единственный вариант — полноценный трансфер. "Айнтрахт" работает над этим.

17:23. Прилетело подтверждение от Фабрицио Романо. Жоау Феликс переходит в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

