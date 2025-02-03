Манчестер Сити нашел замену Родри, а Тоттенхэм забирает форварда Баварии. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 3 февраля, в европейских топ-лигах закрывается зимнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день пытаются закрыть все сделки, переговоры по которым продолжались в течение последнего месяца. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия — 3 февраля

Италия — 3 февраля

Испания — 3 февраля

Англия — 3 февраля

Франция — 3 февраля

Нидерланды — 4 февраля

Бельгия — 3 февраля

Украина — 11 марта

Онлайн трансферного дедлайна

17:40. "Фиорентина" официально объявила о подписании Николо Дзаньоло на правах аренды из "Галатасарая" до конца сезона.

17:32. По информации от Sky Sports, "Эвертон" близок к подписанию 22-летнего аргентинского полузащитника "Фламенго" Карлоса Алькараса на правах аренды. Сейчас футболист проходит медосмотр перед официальным подписанием всех документов.

17:27. Бельгийский журналист Саша Тавольери информирует, что "Айнтрахт" пытается договориться с "Галатасараем" о трансфере нападающего Миши Батшуаи. Турецкий клуб больше не имеет слотов для аренд, поэтому единственный вариант — полноценный трансфер. "Айнтрахт" работает над этим.

17:23. Прилетело подтверждение от Фабрицио Романо. Жоау Феликс переходит в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

????????⚫️ João Félix to AC Milan, here we go! Official bid accepted by Chelsea for straight loan with no buy option.



Salary covered by AC Milan and package in excess of £5m with loan fee.



João now set for AC Milan medical after his green light to the move last night. ???? pic.twitter.com/3xb0LO5XHP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

17:15. Дэвид Орнштайн из издания The Athletic пишет, что "Челси" и "Милан" полностью согласовали условия аренды Жоау Феликса до конца сезона. Аренда без опции или обязанности последующего выкупа. Всю зарплату футболиста будет покрывать "Челси". А "Милан" заплатит за эту аренду 5,5 миллионов евро.

17:10. "Шахтер" официально подтвердил переход Александра Зубкова в "Трабзонспор". Условия трансфера не сообщаются. Это второй игрок дончан, который этой зимой перебрался в этот турецкий клуб. Ранее этим маршрутом последовал Данило Сикан.

???? Дякуємо, Олександре! ⚒️



Олександр Зубков залишає «Шахтар» та переходить до «Трабзонспора». Відповідної угоди клуби досягли 3 лютого.



???? Дізнайтеся більше: https://t.co/fkuPh5kvMF.#Shakhtar pic.twitter.com/qjWc14eydl — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 3, 2025

17:07. По информации от испанского издания AS, Сеск Фабрегас хочет подписать к себе в "Комо" нападающего "Хетафе" Борху Майораля. Первое предложение от итальянцев было отклонено, однако они готовят новое.

17:01. Владелец "Лиона" Джон Текстор заявил, что он отклонил предложение дортмундской "Боруссии" по Райану Шерки. Он уточнил, что вообще не будет обсуждать вероятную продажу Шерки с каким-либо клубом. Поэтому футболист остается в "Лионе".

16:57. Sky Sports информирует, что Матис Тель переходит в "Тоттенхэм" на правах простой аренды. Без опции или обязанности выкупа. Анге Постекоглу долго уговаривал футболиста присоединиться к "шпорам" и объяснял, как планирует его использовать в команде.

16:51. Португальское издание Record сообщает, что "Челси" согласовал трансфер 19-летнего полузащитника "Спортинга" Дарио Эссугу, который сейчас выступает за "Лас-Пальмас" на правах аренды. Согласно информации издания, "синие" заплатят за игрока 16,6 миллионов фунтов. Фабрцио Романо лишь написал, что это один из вариантов, который рассматривает "Челси".

16:47. Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что "Челси" и "Милан" полностью согласовали условия аренды Жоау Феликса. Португальский атакующий игрок вторую половину сезона проведет на "Сан Сиро".

16:40. Как сообщает, Фабрицио Романо, трансфер Нико Гонсалеса в "Манчестер Сити" полностью согласован. Вот так. "Горожане" заплатят "Порту" 60 миллионов евро за этот трансфер. Скоро медосмотр.

???????? EXCLUSIVE: Nico González to Manchester City, here we go! ????



New midfielder for Pep Guardiola as Man City will pay same amount as release clause worth €60m with different structure.



Nico, allowed to travel for medical and contract signing soon.



Exclusive story, confirmed. pic.twitter.com/bLcpUof9Tq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

16:32. Фабрицио Романо написал, что "Милан" не остановился на подписании Сантьяго Хименеса. Теперь они отправили предложение "Челси" по поводу аренды Жоау Феликса до конца сезона. Сейчас "Милан" держит прямой контакт с агентом Феликса, Жорже Мендешом.

16:28. По информации от Дэвида Орнштайна из издания The Athletic, Матис Тель все же переходит из "Баварии" в "Тоттенхэм", но только на правах аренды. Структура этой аренды все еще не согласована, но игрок уже летит на медосмотр.

16:21. "Милан" на своем официальном сайте подтвердил подписание нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса. Как пишут итальянские журналисты, нидерландский клуб получил за него 32 миллиона евро плюс 3 миллиона бонусами. Контракт до 2029 года с зарплатой 2,2 миллиона евро в год. Также "Фейенорд" имеет процент от следующей продажи нападающего.

16:16. Тем временем "Вест Хэм" официально объявил о подписании молодого нападающего "Брайтона" Эвана Фергюсона на правах аренды до конца сезона. Если верить информации от Фабрицио Романо, то никакой опции выкупа у "молотобойцев" нет.

Enter Evan Ferguson ⚒️ pic.twitter.com/HFw1IIXz5O — West Ham United (@WestHam) February 3, 2025

16:13. Журналист The Athletic Дэвид Орнштайн сообщает, что "Манчестер Сити" чрезвычайно близок к согласованию трансфера 23-летнего полузащитника "Порту" Нико Гонсалеса. Условия личного контракта не станут проблемой. Португальский клуб настаивает на 60 миллионах евро, которые указаны в контракте футболиста как отступные.

16:08. Sky Sports сообщает, что форвард "Баварии" Матис Тель прямо сейчас летит в Англию. Фабрис Хоукинс из издания RMC Sport уточняет, что это накануне перехода в "Тоттенхэм". Пока неизвестно, какая именно это будет сделка: трансфер или аренда.

16.00. Приветствуем всех читателей UA-Футбол на нашей традиционной ежегодной ежегодной трансляции в последний день трансефрного окна. Сегодня последняя возможность для клубов АПЛ, Ла Лиги, Бундеслиги, Серии А, Лиги 1 и многих других европейских лиг усилиться перед тем, как входить в завершающую стадию сезона 2024/25. "Манчестер Сити" пытается подписать Нико Гонсалеса из "Порту", "Манчестер Юнайтед" в поисках нападающего и тому подобное. Сегодня мы будем освещать самые главные и интересные сделки, которые будут заключать между собой клубы.