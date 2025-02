Трубин получил нового итальянского одноклубника, Манчестер Сити нашел замену Родри. Онлайн последнего дня трансферного окна

Сегодня, 3 февраля, в европейских топ-лигах закрывается зимнее трансферное окно. По традиции, клубы в этот день пытаются закрыть все сделки, переговоры по которым продолжались в течение последнего месяца. UA-Футбол следит за всеми топ-чемпионатами, топ-клубами и топ-новостями в одной новости. Не забывайте иногда обновлять онлайн, чтобы получать актуальную и свежую информацию.

Когда закрывается трансферное окно?

Германия — 3 февраля

Италия — 3 февраля

Испания — 3 февраля

Англия — 3 февраля

Франция — 3 февраля

Нидерланды — 4 февраля

Бельгия — 3 февраля

Украина — 11 марта

20:53. "Бенфика" официально подписала итальянского нападающего "Комо" Андреа Белотти. 31-летний нападающий присоединится к команде Анатолия Трубина на правах аренды. Соглашение - до конца текущего сезона.

20:42. Вслед за Николо Дзаньоло "Фиорентина" официально объявила о переходе центрального полузащитника "Пари Сен-Жермен" Шера Ндура. Сумма трансфера за итальянца составила 5 миллионов евро. Личный контракт футболиста рассчитан до лета 2029-го года.

20.32. "Наполи" и "Милан" находятся на финальном этапе по оформлению перехода Ноа Окафора. Как сообщает Фабрицио Романо, сейчас идет проверка документов. Неаполитанцы заплатят за аренду швейцарца комиссию в размере 2 миллионов евро. Также предусмотрена опция выкупа за 23 млн.

20:22. Центрбек "Челси" Аксель Дизази заблокировал собственный переход в другой лондонский клуб - "Тоттенхэм". Французский защитник не хочет выступать в стане "шпор" - Фабрицио Романо.

20:17. Новости из низов "Туманного Альбиона". "Халл Сити" из Чемпионшипа официально сообщил о полноценном переходе ирландского полузащитника "Бернли" Джона Игана.

20:10. Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Селтик" оформил переход африканского хавбека "Кристал Пэлас" Джеффри Шлуппа. Речь идет об арендном соглашении.

20:02. "Милан" принял окончательное предложение от "Марселя" на счет Исмаэля Беннасера. Соглашение будет оформлено в формате аренды. Сторонам завершилось завершить административные формальности, чтобы полузащитник мог подписать личный контракт с французским клубом - RMC Sport.

19:55. Хавбек "Реймса" Маршалл Мунеци и защитник "Црвены Звезды" Насер Джига прибыли в Париж, чтобы начать медицинское обследование перед переходом в "Вулвергемптон".

19:50. Тим Брайтхаупт из "Аугсбурга" присоединится к ФК "Кайзерслаутерн", аренда без права выкупа скоро завершится. Об этом сообщает kicker.

19:42. ПСВ близок к аренде футболиста "Манчестер Юнайтед" Тайрелла Маласии, - сообщает Романо. Сейчас стороны согласовывают последние детали сделки.

19:38. Ещё один трансфер для "Фиорентины". На этот раз итальянский клуб купил 20-летнего полузащитника Шера Ндура из ПСЖ. Сумма трансфера — € 5 млн.

19:35. "Порту" сделал запрос по форварду "Вест Хэм Юнайтед" Луиса Гильерме. Официальных предложений по 18-летнему игроку молодежной сборной Бразилии пока не поступало.

19:32. "Арсенал" готов отпустить Александра Зинченко, - сообщает Footie Centra. На украинца претендуют дортмундская "Боруссия" и мадридский "Атлетико", но оба клуба рассматривают вариант с арендой украинца. "Арсенал" же хочет, чтобы при таком варианте был прописан пункт обязательного выкупа.

19:28. "Болонья" арендовала у "Сампдории" испанского вингера Эстаниса Педролу. Рыночную стоимость игрока оценивают в € 1,8 млн.

19:24. "Лацио" купил у "Вероны" опорного полузащитника Реду Белахьяна. Сумма сделки составила € 10 млн. Марокканец играл за "Верону" с начала 2024 года.

19:20. Нападающий "Челси" Дэвид Фофана отозван из аренды в "Гезтепе". Фофана присоединился к команде турецкой Суперлиги в сентябре и провел девять матчей за клуб.

19:15. Игрок "Герты" 20-летний Густав Кристенсен на правах аренды нынешний сезон будет завершать в "Ингольштадте". Об этом сообщает kicker.

19:11. "Монако" арендовал у "Бешикташа" 28-летнего ливийского опорника Али Мусрати до конца сезона с опцией выкупа.

19:09. В настоящее время продолжается медицинское обследование Алекса Палмера в "Ипсвиче". 28-летний игрок переходит с "Вест Брома" по соглашению, начальная стоимость которого составляет 2 млн фунтов стерлингов, а общая сумма может возрасти до 4 млн фунтов стерлингов.

19:05. "Лацио" подписал датского центрального защитника Оливера Провстгаарда. Капитан молодежной сборной Дании в римском клубе будет играть под 25-м номером.

19:02. По последней информации Sky Sports, "Челси" договорился о подписании Матиса Амуго из "Сент-Этьена" на сумму 12 миллионов фунтов стерлингов.

18:57. Фабрицио Романо сообщает, что "Порту" пытался приобрести футболиста "Барселоны" Пабло Торре как замену Нико Гонсалесу. Но каталонский клуб сообщил, что хочет сохранить у себя игрока.

18:55. "Селтик" сделал предложение по аренде универсального игрока "Кристалл Пелас" Джеффри Шлуппа. Клубы близки к тому, чтобы заключить сделку.

18:48. Николо Дзаниоло, у которого есть официальный контракт с "Галатасараем" и на правах аренды играет за "Аталанту" останется в Италии. 25-летний нападающий свои выступления в нынешнем сезоне продолжит в составе "Фиорентины". Пока что на правах аренды.

18:43. Максимилиан Филипп из "Фрайбурга" заинтересовал "Унион Берлин", но привлеченные стороны не смогли прийти к согласию относительно решения, которое было бы удовлетворительным для всех. Таким образом, потенциальный трансфер сорвался, - сообщает kicker.

18:38. Sky Sports сообщает, что "Саутгемптон" и "Страсбург" сейчас ведут переговоры по соглашению с центральным защитником Абакаром Силлой. Обсуждаемое соглашение – это прямая аренда. Переговоры продолжаются, но соглашение еще не согласовано.

18:35. "Шеффилд Юнайтед" стремится закрыть позицию центрального защитника. Переговоры про аренду защитника "Кристалл Пелас" Роба Холдинга продвигаются вперед. Крис Уайлдер стремится подписать центрального защитника к сегодняшнему дедлайну.

18:30. "Бохум" договорился про аренду с "Сент-Галленом".26-летний нападающий Лукас Дашнер будет играть в швейцарской Суперлиге до конца сезона 2024/25.

18:24. По информации kicker, "Шальке" до конца сегодняшнего дня планирует еще одно подписание. Аймен Баркок уже находится в Гельзенкирхене, чтобы пройти медицинское освидетельствование.

18:20. Журналист Sky Sports сообщает, что "Челси" договорился о подписании Матиса Амуго из "Сент-Этьена". Сегодня 19-летний полузащитник пройдет медосмотр.

18:15. Sky Sports сообщает, что переговоры между "Вулвергемптоном" и "Лестером" о потенциальном обмене Конора Коуди и Крейга Доусона завершились неудачей. Считалось, что переговоры были только на ранней стадии и не продвинулись дальше.

18:11. Мануэль Нойер продлил заканчивающийся летом контракт с мюнхенской "Баварией" на один год. Об этом объявил немецкий клуб. Этим летом Нойер начнет свой 15-й сезон как вратарь "Баварии".

18:06. "Милан" дал принципиальное согласие на аренду Жоао Феликса из "Челси" до конца сезона, - сообщает журналист Sky Sports. "Челси" получит от "Милана" 5 миллионов фунтов стерлингов. Итальянский клуб согласился покрывать заработную плату португальского легионера

18:02. Мэтт Лоу из издания The Telegraph сообщает, что "Челси" согласовал с "Сент-Этьенном" условия трансфера молодого полузащитника Матиса Амугу.

17:54. Тот же L'Equipe пишет, что "Галатасарай" полностью согласовал условия аренды полузащитника "Вулверхэмптона" Марио Лемина. Игрок готовится пройти медосмотр накануне переезда в Турцию.

17:48. Французское издание L'Equipe информирует, что полузащитник "Милана" Исмаэль Беннасер выразил свое желание присоединиться к "Марселю", который готовит официальное предложение.

17:40. "Фиорентина" официально объявила о подписании Николо Дзаньоло на правах аренды из "Галатасарая" до конца сезона.

17:32. По информации от Sky Sports, "Эвертон" близок к подписанию 22-летнего аргентинского полузащитника "Фламенго" Карлоса Алькараса на правах аренды. Сейчас футболист проходит медосмотр перед официальным подписанием всех документов.

17:27. Бельгийский журналист Саша Тавольери информирует, что "Айнтрахт" пытается договориться с "Галатасараем" о трансфере нападающего Миши Батшуаи. Турецкий клуб больше не имеет слотов для аренд, поэтому единственный вариант — полноценный трансфер. "Айнтрахт" работает над этим.

17:23. Прилетело подтверждение от Фабрицио Романо. Жоау Феликс переходит в "Милан" на правах аренды до конца сезона.

