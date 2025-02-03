Впервые в истории. Польский клуб оформил уникальный трансфер
Возможно, уже в ближайшее время это никого не будет удивлять
Фото - Сайт Ракува - https://rakow.com
Польский футбольный клуб, выступающий в Экстраклясе, оформил уникальный трансфер.
Польский "Ракув", за который сейчас играет украинец Владислав Кочергин, на днях приобрел 20-летнего сенегальца Ибраима Сека. Стоимость сделки не разглашается, однако клуб на своем официальном сайте рассказал о формате оплаты, который состоялся с помощью местной криптовалюты под названием "zondacrypto", которая популярна в Италии. Они даже стали партнерами нескольких клубов Серии А: "Ювентуса", "Болоньи", "Пармы" и "Аталанты".
"Это первый трансфер в истории, при котором платеж осуществляется через криптовалютную биржу. Мы надеемся, что стоимость Ибраимы будет расти так же, как биткоин", — говорится в заявлении "Ракува".
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Добавим, что "Ракув" на данный момент находится на третьем месте в турнирной таблице Экстраклясы, набрав 37 очков после 19 матчей в чемпионате Польши.
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