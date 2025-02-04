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Роналду: Я самый совершенный игрок в истории футбола

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Он никогда не славился своей скромностью

Роналду: Я самый совершенный игрок в истории футбола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду в свежем интервью признался в том, что считает себя самым совершенным игроком в истории футбола.

"Думаю, что я самый совершенный игрок в истории футбола. Это мое мнение. Есть вопрос вкуса, но у меня такое мнение. Я умею все в футболе. Я хорошо бью головой, выполняю стандарты, пробиваю с обеих ног, я быстрый, я сильный, я высоко прыгаю".

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"Можно говорить, что кому-то больше нравится Месси, Пеле или Марадона... Я уважаю это, но будет ложью сказать, что Криштиану — не совершенен. Я, честно говоря, не вижу никого совершеннее меня. Сколько я бы не забил голов - 920, 925 или 930, я лучший в истории", — сказал Роналду.

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Напомним, что недавно Криштиану Роналду забил 923-й гол в своей карьере, отметившись дублем в матче Лиги чемпионов АФК против "Аль-Васла" (4:0). Всего в этом сезоне в активе португальской звезды уже 23 гола и 4 ассиста в 25 матчах за клуб во всех турнирах.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 14:03
Самовлюблённый голубой нарцисс. Тьфу нах..
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
04.02.2025 в 14:03
Самовлюблённый голубой нарцисс. Тьфу нах..
Ответить
0
0
avatar
Bаrcelinius
04.02.2025 в 14:02
Боже, яке ж воно кончене.
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0
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