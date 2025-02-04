Последний упрек в адрес тен Хага? Роналду считает, что некоторые из его экс-тренеров ничего не знают о футболе
Португалец вновь взялся за старое
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшая суперзвезда мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который сейчас играет за саудовский "Аль-Наср", раскритиковал своих бывших наставников, среди которых были и плохие специалисты.
"Под руководством каждого из тренеров я учился новому. Однако у меня были очень плохие тренеры. Некоторые из них вообще не имели никакого понятия о том, что такое футбол", — сказал Роналду в свежем интервью для El Chiringuito TV.
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Напомним, что ранее Криштиану Роналду критиковал приход Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед", который временно заменил Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера до того, как клуб возглавил Эрик тен Хаг. Также у португальца были сложности в работе с Рафаэлем Бенитесом в мадридском "Реале".
Также заметим, что Криштиану Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в конце 2022 года после длительного конфликта с Эриком тен Хагом, оказавшись в Саудовской Аравии.
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