Последний упрек в адрес тен Хага? Роналду считает, что некоторые из его экс-тренеров ничего не знают о футболе

Бывшая суперзвезда мадридского "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, который сейчас играет за саудовский "Аль-Наср", раскритиковал своих бывших наставников, среди которых были и плохие специалисты.

"Под руководством каждого из тренеров я учился новому. Однако у меня были очень плохие тренеры. Некоторые из них вообще не имели никакого понятия о том, что такое футбол", — сказал Роналду в свежем интервью для El Chiringuito TV.

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Напомним, что ранее Криштиану Роналду критиковал приход Ральфа Рангника в "Манчестер Юнайтед", который временно заменил Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера до того, как клуб возглавил Эрик тен Хаг. Также у португальца были сложности в работе с Рафаэлем Бенитесом в мадридском "Реале".

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Также заметим, что Криштиану Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в конце 2022 года после длительного конфликта с Эриком тен Хагом, оказавшись в Саудовской Аравии.