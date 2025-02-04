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На 83-м году жизни скончался легендарный футболист Сантоса

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Об этом сообщила пресс-служба клуба

На 83-м году жизни скончался легендарный футболист Сантоса

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На 83-м году жизни скончался легендарный бразильский футболист Антонио Лима дос Сантос. Об этом сообщила пресс-служба клуба "Сантос", за который он выступал с 1961 до 1971 года.

За свою карьеру в "Сантосе" Лима провел 696 матчей и забил 65 голов.

В знак уважения к легендарному футболисту клуб "Сантос" объявил семидневный траур. Флаг клуба возле офиса и стадиона был приспущен.

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Сантос (Бразилия)
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Источник:
santos
Опубликовал: Екатерина Власова
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