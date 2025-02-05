Зеленский: Я готов к переговорам с Путиным, если это единственный путь к миру в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, если это будет единственный вариант для достижения мирного соглашения.

Об этом глава государства сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, информирует Цензор.НЕТ.

У него спросили, сможет ли он сидеть за одним столом с Путиным в случае, если все же начнется потенциальный мирный процесс, в котором будут участвовать четыре группы.

По словам главы государства, он готов к этому, если это будет "единственная конфигурация", при которой удастся принести мир украинцам и не потерять людей.

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"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками. Какая разница, как я, какое мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым и считаю, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так", - подчеркнул Зеленский.

В то же время он отметил, что сегодня Украина не может вернуть всю территорию, которую оккупировала Россия.

"Мы не можем потерять миллионы людей ради результата, который может и не наступить... Путин не дождется, чтобы я истощился, мы боремся за нашу жизнь и существование, у нас нет другого выбора, - добавил Зеленский.