  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Стали известны требования Серхио Рамоса для перехода в мексиканский Монтеррей

Общие новости

Испанец получит уникальный и беспрецедентный контракт

Стали известны требования Серхио Рамоса для перехода в мексиканский Монтеррей

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Серхио Рамос находится в шаге от того, чтобы стать новым игроком "Монтеррея", что может стать одним из самых громких трансферов в истории мексиканской лиги.

Известно, что контракт Рамоса будет рассчитан на один год с возможностью продления по его желанию. Зарплата превысит 4 миллиона долларов в год (после вычета налогов) и будет включать дополнительные бонусы.

Как сообщает 365Scores, во время Клубного чемпионата мира испанец будет получать премии за каждый сыгранный матч, а также иметь финансовые стимулы за выход в стартовом составе, капитанство, забитые голы и голевые передачи.

Помимо спортивного аспекта, соглашение также содержит уникальный коммерческий компонент. Рамос будет получать 2% от продаж каждой футболки с его именем и номером, приобретенной в официальном клубном магазине. Кроме того, он сохранит права на свой имидж во время пребывания в Мексике и будет иметь полную свободу в заключении индивидуальных коммерческих соглашений. Также ему гарантируют меры безопасности для его семьи на новом этапе жизни в Монтеррее.

Ожидается, что Серхио Рамос прибудет в Мексику в пятницу или субботу, когда состоится его официальная презентация в качестве игрока "Монтеррея".

Напомним, что летом 2024 года Рамос покинул "Севилью" в качестве свободного агента и с тех пор находился в поиске новой команды.

Добавим, что по итогам 5 туров чемпионата Мексики "Монтеррей" занимает 10-е место в турнирной таблице.

Читайте такжеРамос перейдет в клуб из чемпионата Мексики. Известна будущая зарплата легенды РеалаЧитайте такжеЭто не Рамос. Реал хочет вернуть легендарного центрбека, который завершил карьеруЧитайте такжеКлючевой центральный защитник Манчестер Юнайтед рассказал, кто является его футбольным кумиром с детства
По теме
yellow-arrow
Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Президент ФИФА считает, что у Холанда есть шансы одержать победу на чемпионате мира
yellow-arrow
Решающий гол на 92-й минуте. Йовичевич выиграл свой первый трофей с Лудогорцем
Серхио Рамос Монтеррей
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
365Scores
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости