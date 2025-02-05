Стали известны требования Серхио Рамоса для перехода в мексиканский Монтеррей
Испанец получит уникальный и беспрецедентный контракт
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Серхио Рамос находится в шаге от того, чтобы стать новым игроком "Монтеррея", что может стать одним из самых громких трансферов в истории мексиканской лиги.
Известно, что контракт Рамоса будет рассчитан на один год с возможностью продления по его желанию. Зарплата превысит 4 миллиона долларов в год (после вычета налогов) и будет включать дополнительные бонусы.
Как сообщает 365Scores, во время Клубного чемпионата мира испанец будет получать премии за каждый сыгранный матч, а также иметь финансовые стимулы за выход в стартовом составе, капитанство, забитые голы и голевые передачи.
Помимо спортивного аспекта, соглашение также содержит уникальный коммерческий компонент. Рамос будет получать 2% от продаж каждой футболки с его именем и номером, приобретенной в официальном клубном магазине. Кроме того, он сохранит права на свой имидж во время пребывания в Мексике и будет иметь полную свободу в заключении индивидуальных коммерческих соглашений. Также ему гарантируют меры безопасности для его семьи на новом этапе жизни в Монтеррее.
Ожидается, что Серхио Рамос прибудет в Мексику в пятницу или субботу, когда состоится его официальная презентация в качестве игрока "Монтеррея".
Напомним, что летом 2024 года Рамос покинул "Севилью" в качестве свободного агента и с тех пор находился в поиске новой команды.
Добавим, что по итогам 5 туров чемпионата Мексики "Монтеррей" занимает 10-е место в турнирной таблице.
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