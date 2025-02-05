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Президент ФИФА считает, что у Холанда есть шансы одержать победу на чемпионате мира

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Однако есть нюанс

Президент ФИФА считает, что у Холанда есть шансы одержать победу на чемпионате мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился мыслями о Клубном чемпионате мира 2025 года.

"Я убежден в том, что Клубный чемпионат мира — замечательный турнир. Там будут команды со всего мира, которые ранее не имели возможности проявить себя на мировой арене. Соревнование будет длиться в течение одного месяца раз в четыре года и заменит ежегодный Кубок конфедераций ФИФА. Это более логичный формат".

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"Недавно я разговаривал с Эрлингом Холандом и Мануэлем Аканджи. Они замечательные футболисты, которые теперь имеют шанс стать чемпионами мира. Пусть не с национальной сборной, но с клубом. Это все равно будет Кубок мира", — отметил Инфантино.

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Напомним, что первый розыгрыш обновленного Клубного чемпионата мира состоится в США с 15 июня по 13 июля 2025 года. Ранее появилась информация о регламенте нового турнира.

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Джанни Инфантино Манчестер Сити Клубный чемпионат мира Мануэль Аканджи Эрлинг Холанд
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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