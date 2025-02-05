Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед

Бывший нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как он мог оказаться в "Барселоне", прежде чем подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

"Я мог играть за "Барселону". Они могли подписать меня, когда я играл за "Спортинг". Они разговаривали с представителями клуба, вели переговоры, но этого не произошло. Они хотели подписать меня тогда, однако я мог присоединиться к ним только в следующем году, а затем появился "Манчестер Юнайтед", — сказал Роналду в интервью для El Chiringuito TV.

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Также напомним, что недавно Криштиану Роналду назвал имя игрока, которого он считает самым совершенным в истории футбола.