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Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед

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Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как он мог оказаться в "Барселоне", прежде чем подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".

"Я мог играть за "Барселону". Они могли подписать меня, когда я играл за "Спортинг". Они разговаривали с представителями клуба, вели переговоры, но этого не произошло.

Они хотели подписать меня тогда, однако я мог присоединиться к ним только в следующем году, а затем появился "Манчестер Юнайтед", — сказал Роналду в интервью для El Chiringuito TV.

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Также напомним, что недавно Криштиану Роналду назвал имя игрока, которого он считает самым совершенным в истории футбола.

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Спортинг (Лиссабон) Криштиану Роналду Барселона Манчестер Юнайтед
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Источник:
El Chiringuito TV
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Bаrcelinius
05.02.2025 в 14:19
Бог уберёг Барсу от такого чмырдяя.
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
05.02.2025 в 14:19
Бог уберёг Барсу от такого чмырдяя.
Ответить
0
0

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