Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед
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Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал о том, как он мог оказаться в "Барселоне", прежде чем подписал контракт с "Манчестер Юнайтед".
"Я мог играть за "Барселону". Они могли подписать меня, когда я играл за "Спортинг". Они разговаривали с представителями клуба, вели переговоры, но этого не произошло.
Они хотели подписать меня тогда, однако я мог присоединиться к ним только в следующем году, а затем появился "Манчестер Юнайтед", — сказал Роналду в интервью для El Chiringuito TV.
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Также напомним, что недавно Криштиану Роналду назвал имя игрока, которого он считает самым совершенным в истории футбола.
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