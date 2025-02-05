  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Звездный новичок Аль-Насра будет летать на тренировки команды из другой страны

Общие новости

Футболист зимой стал рекордным подписанием клуба

Звездный новичок Аль-Насра будет летать на тренировки команды из другой страны

Фото - Fabrizio Romano

Новина українською

Звездный новичок саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран, который присоединился к команде зимой из "Астон Виллы" за 77 миллионов евро, будет летать на тренировки своей команды из другой страны.

Как сообщает издание The Sun, 21-летний колумбиец будет жить в соседнем с Саудовской Аравией Бахрейне. Главной причиной такого странного решения являются местные законы, которые запрещают совместное проживание с партнерами без брачного контракта. С такой же проблемой во время своего перехода столкнулся Криштиану Роналлду, однако власти закрывают глаза на это правило в отношении португальской суперзвезды.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Поскольку столица Саудовской Аравии Эр-Рияд расположен в почти 500 километрах от Бахрейна, это означает, что Дуран будет тратить почти три часа во время полетов в обе стороны.

По теме
yellow-arrow
Роналду заявил, что он мог оказаться в Барселоне, прежде чем перейти в Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
Стали известны требования Серхио Рамоса для перехода в мексиканский Монтеррей
yellow-arrow
Президент ФИФА считает, что у Холанда есть шансы одержать победу на чемпионате мира
Аль-Наср Джон Дуран
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Sun
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости