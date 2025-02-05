Звездный новичок Аль-Насра будет летать на тренировки команды из другой страны

Звездный новичок саудовского "Аль-Насра" Джон Дуран, который присоединился к команде зимой из "Астон Виллы" за 77 миллионов евро, будет летать на тренировки своей команды из другой страны.

Как сообщает издание The Sun, 21-летний колумбиец будет жить в соседнем с Саудовской Аравией Бахрейне. Главной причиной такого странного решения являются местные законы, которые запрещают совместное проживание с партнерами без брачного контракта. С такой же проблемой во время своего перехода столкнулся Криштиану Роналлду, однако власти закрывают глаза на это правило в отношении португальской суперзвезды.

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Поскольку столица Саудовской Аравии Эр-Рияд расположен в почти 500 километрах от Бахрейна, это означает, что Дуран будет тратить почти три часа во время полетов в обе стороны.