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Бывший игрок Барселоны получил условный срок за вождение в нетрезвом состоянии

Общие новости

Также Депай получил штраф

Бывший игрок Барселоны получил условный срок за вождение в нетрезвом состоянии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Игрок бразильского "Коринтианса" Мемфис Депай приговорен к четырем месяцам условного заключения за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом пишет RMC Sport.

Также футболист оштрафован на 9 тысяч евро.

Напомним, что инцидент произошел 6 августа прошлого года. Около 5:30 утра полиция остановила Депая, который управлял роскошным автомобилем Rolls-Royce. Анализ показал, что уровень алкоголя в крови футболиста значительно превышал допустимую норму.

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Коринтианс (Бразилия) Мемфис Депай
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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