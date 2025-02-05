Бывший игрок Барселоны получил условный срок за вождение в нетрезвом состоянии
Также Депай получил штраф
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Игрок бразильского "Коринтианса" Мемфис Депай приговорен к четырем месяцам условного заключения за вождение в нетрезвом состоянии. Об этом пишет RMC Sport.
Также футболист оштрафован на 9 тысяч евро.
Напомним, что инцидент произошел 6 августа прошлого года. Около 5:30 утра полиция остановила Депая, который управлял роскошным автомобилем Rolls-Royce. Анализ показал, что уровень алкоголя в крови футболиста значительно превышал допустимую норму.
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Источник:RMC Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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