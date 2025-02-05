Исак рассказал о совместной игре со Златаном Ибрагимовичем
Защитники были больше сосредоточены на нем, чем на мне (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак вспомнил о своем опыте игры за сборную Швеции в одной команде со Златаном Ибрагимовичем.
"В чем главное преимущество игры вместе со Златаном? Наверное, в том, что защитники были больше сосредоточены на нем, чем на мне, благодаря чему я получал немного больше свободы.
Но мы сыграли только 2 или 3 игры вместе, когда он вернулся в сборную, поэтому у меня не было много времени сделать какие-то полноценные выводы. Но, конечно, со Златаном было очень хорошо играть. Это был приятный опыт".
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Источник:Setanta Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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