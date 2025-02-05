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Исак рассказал о совместной игре со Златаном Ибрагимовичем

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Защитники были больше сосредоточены на нем, чем на мне (с)

Исак рассказал о совместной игре со Златаном Ибрагимовичем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак вспомнил о своем опыте игры за сборную Швеции в одной команде со Златаном Ибрагимовичем.

"В чем главное преимущество игры вместе со Златаном? Наверное, в том, что защитники были больше сосредоточены на нем, чем на мне, благодаря чему я получал немного больше свободы.

Но мы сыграли только 2 или 3 игры вместе, когда он вернулся в сборную, поэтому у меня не было много времени сделать какие-то полноценные выводы. Но, конечно, со Златаном было очень хорошо играть. Это был приятный опыт".

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Швеция Златан Ибрагимович Александер Исак
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Источник:
Setanta Sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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