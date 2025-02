В Нью-Йорке открыли статую Криштиану Роналду

5 февраля легендарный португальский футболист Криштиану Роналду празднует свое 40-летие.

В самом центре Нью-Йорка, на знаменитой Таймс-сквер, открыли статую Криштиану Роналду.

Cristiano Ronaldo’s statue has been unveiled in Times Square for his 40TH BIRTHDAY. ????????????????pic.twitter.com/5MaGCTr82c