В Нью-Йорке открыли статую Криштиану Роналду
В честь дня рождения легенды
Фото из свободных источников
5 февраля легендарный португальский футболист Криштиану Роналду празднует свое 40-летие.
В самом центре Нью-Йорка, на знаменитой Таймс-сквер, открыли статую Криштиану Роналду.
????????— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) February 5, 2025
BREAKING:
Cristiano Ronaldo’s statue has been unveiled in Times Square for his 40TH BIRTHDAY. ????????????????pic.twitter.com/5MaGCTr82c
Добавим, что Роналду в текущем сезоне за "Аль-Наср" сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.
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