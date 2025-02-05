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В Нью-Йорке открыли статую Криштиану Роналду

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В честь дня рождения легенды

В Нью-Йорке открыли статую Криштиану Роналду

Фото из свободных источников

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

5 февраля легендарный португальский футболист Криштиану Роналду празднует свое 40-летие.

В самом центре Нью-Йорка, на знаменитой Таймс-сквер, открыли статую Криштиану Роналду.

Добавим, что Роналду в текущем сезоне за "Аль-Наср" сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

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