Фаворит тот же. Сколько тратили в ТОП-лигах в зимнее трансферное окно?
Сумасшедшие суммы
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты подсчитали сколько тратили в ТОП-лигах в зимнее трансферное окно.
Лидером по тратам ожидаемо оказалась Английская Премьер-Лига. Клубы потратили 469,55 млн евро. На втором месте Серия А с 224,2 млн евро.
Французская Лига 1 идёт следующая с потраченными 201,8 млн евро. Бундеслига расположилась на пятом месте – клубы потратили 169,85 млн евро.
Примечательно, что Ла Лига расположилась на 16-м месте потратив 26,13 млн евро.
ТОП-10 лиг выглядит так:
- Премьер-Лига - 469,55 млн евро
- Серия А – 224,20 млн евро
- Лига 1 – 201,80 млн евро
- Бразильская Серия А – 174,53 млн евро
- Бундеслига – 169,85 млн евро
- Саудовская Про Лига – 168,08 млн евро
- MLS – 144,60 млн евро
- Венесуэльская Torneo Apertura – 110,33 млн евро
- Чемпионшип – 91,51 млн евро
- Liga MX Apertura – 69 млн евро
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, трансферное окно в ТОП-5 лигах было открыто с 1 января – 3 февраля 2025 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Eldesmarque
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Костышиным интересуются 3 команды УПЛ
- Не только ФСК Мариуполь: еще одна команда может сняться с Первой лиги
- Дулуб вернулся к работе во Львове
- Легендарный бывший полузащитник Барселоны отказал Ман Сити
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены
- Нагоре Аранбуру – женщина, которая покорила сердце Хаби Алонсо
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000