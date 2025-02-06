Фаворит тот же. Сколько тратили в ТОП-лигах в зимнее трансферное окно?

Журналисты подсчитали сколько тратили в ТОП-лигах в зимнее трансферное окно.

Лидером по тратам ожидаемо оказалась Английская Премьер-Лига. Клубы потратили 469,55 млн евро. На втором месте Серия А с 224,2 млн евро.

Французская Лига 1 идёт следующая с потраченными 201,8 млн евро. Бундеслига расположилась на пятом месте – клубы потратили 169,85 млн евро.

Примечательно, что Ла Лига расположилась на 16-м месте потратив 26,13 млн евро.

ТОП-10 лиг выглядит так:

Премьер-Лига - 469,55 млн евро Серия А – 224,20 млн евро Лига 1 – 201,80 млн евро Бразильская Серия А – 174,53 млн евро Бундеслига – 169,85 млн евро Саудовская Про Лига – 168,08 млн евро MLS – 144,60 млн евро Венесуэльская Torneo Apertura – 110,33 млн евро Чемпионшип – 91,51 млн евро Liga MX Apertura – 69 млн евро

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Напомним, трансферное окно в ТОП-5 лигах было открыто с 1 января – 3 февраля 2025 года.