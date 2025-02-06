Два легендарных капитана Ромы и Ювентуса снялись в промо Капитана Америка
Неожиданно их видеть в такой роли
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Два легендарных капитана "Ромы" и "Ювентуса" снялись в промо "Капитана Америка".
Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти подогрели интерес к новому фильму Marvel "Капитан Америка". На фото видно, как бывшие футболисты позировали с декорациями фильма на футбольном поле.
3 capitani. 3 simboli. 3 icone.#CaptainAmerica: Brave New World dal 12 Febbraio solo al cinema.— Marvel IT (@MarvelIT) February 5, 2025
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После съёмки футболисты вспомнили прошлые времена и погоняли мяч по полю.
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Алессандро Дель Пьеро сыграл за "Ювентус" 705 матчей, в которых отметился 290 голами и 172 ассистами. Франческо Тотти провёл за итальянскую "Рому" 785 матчей, в которых забил 307 голов и отдал 205 голевых передач.
Премьера фильма "Капитан Америка. О дивный новый мир" состоится 12 февраля.
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