  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Два легендарных капитана Ромы и Ювентуса снялись в промо Капитана Америка

Общие новости

Неожиданно их видеть в такой роли

Два легендарных капитана Ромы и Ювентуса снялись в промо Капитана Америка

Фото - X

Новина українською

Два легендарных капитана "Ромы" и "Ювентуса" снялись в промо "Капитана Америка".

Алессандро Дель Пьеро и Франческо Тотти подогрели интерес к новому фильму Marvel "Капитан Америка". На фото видно, как бывшие футболисты позировали с декорациями фильма на футбольном поле.

После съёмки футболисты вспомнили прошлые времена и погоняли мяч по полю.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Алессандро Дель Пьеро сыграл за "Ювентус" 705 матчей, в которых отметился 290 голами и 172 ассистами. Франческо Тотти провёл за итальянскую "Рому" 785 матчей, в которых забил 307 голов и отдал 205 голевых передач.

Премьера фильма "Капитан Америка. О дивный новый мир" состоится 12 февраля.

По теме
yellow-arrow
Фаворит тот же. Сколько тратили в ТОП-лигах в зимнее трансферное окно?
yellow-arrow
Прошло уже 26 лет, а это достижение Оле Гуннара Сульшера так никто и не повторил
yellow-arrow
У Баварии есть два топ-форварда в списке трансферных целей
Франческо Тотти Алессандро Дель Пьеро
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marvel IT
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости