Дубль Кожушко и не самый удачный дебют Мендозы. ТМ. Кривбасс - Эребру 2:1

6 февраля " Кривбасс " в четвертом спарринге на испанском сборе встречался со шведским "Эребру".

Матч получился довольно боевым, как для спарринга – судья показал 5 "горчичников" в обе стороны.

Также стоит отметить дебют в "Кривбассе" Глейкеро Мендозы, который, впрочем, отметился незабитым пенальти.

Первый тайм получился в обе стороны – "Кривбасс" лучше начал, Кожушко открыл счет, затем еще и Мендоза не забил пенальти (вратарь), после чего шведы сравняли счет. Концовка тайма снова прошла при преимуществе украинской команды, что вылилось во второй гол Кожушко.

Во втором тайме команды продолжали играть на атаку, но с обеих сторон уверенно играли вратари, да и где-то просто не везло с завершением. В итоге, победа команды Вернидуба 2:1.

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Уже завтра, 7 февраля, "Кривбасс" сыграет с датским "Раннерсом".

"Эребру" (Эребру , Швеция) – "Кривбасс" (Кривой Рог, Украина) 1:2

Голы: Олег Кожушко (Бакари Конате), 12 (0:1). Гамсе Шагаксле, 17 (1:1). Олег Кожушко, 45 (1:2).

"Кривбасс" (Кривой Рог): Андрей Клищук (к) (Владимир Маханьков, 60) – Рафаэль Бандейра (Дмитрий Хомченовский, 60), Бакари Конате (Андрей Понедельник, 60), Владимир Виливальд (Александр Романчук, 60; Денис 9) – Максим Задерака (Александр Каменский, 46), Максим Лунев (Маттео Аморозо, 60), Юрий Вакулко (Хрвое Илич, 60), Ярослав Шевченко (Егор Твердохлеб, 46), Глейкер Мендоза (Ноа Ндомбази, 46) – Олег Кожушко (На)