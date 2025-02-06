Легенды футбола Италии снялись в промо к новому фильму о Капитане Америке
Неожиданный коллаб
Marvel
Две легенды итальянского футбола Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро появились в проморолике к новому фильму киновселенной Marvel "Капитан Америка: Дивный новый мир".
Этот неожиданный коллаб произвел настоящий фурор среди фанатов как футбола, так и киновселенной Marvel.
Francesco Totti and Alessandro Del Piero promoting the new Captain America film is gold. pic.twitter.com/IAqWa76aGb— TREQUARTISTA (@TatticaPassata) February 5, 2025
3 capitani. 3 simboli. 3 icone.#CaptainAmerica: Brave New World dal 12 Febbraio solo al cinema.— Marvel IT (@MarvelIT) February 5, 2025
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Добавим, что совсем скоро мир увидит 35-й фильм киновселенной Marvel.
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