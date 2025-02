Легенды футбола Италии снялись в промо к новому фильму о Капитане Америке

Две легенды итальянского футбола Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро появились в проморолике к новому фильму киновселенной Marvel "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Этот неожиданный коллаб произвел настоящий фурор среди фанатов как футбола, так и киновселенной Marvel.

Francesco Totti and Alessandro Del Piero promoting the new Captain America film is gold. pic.twitter.com/IAqWa76aGb