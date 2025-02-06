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Легенды футбола Италии снялись в промо к новому фильму о Капитане Америке

Общие новости

Неожиданный коллаб

Легенды футбола Италии снялись в промо к новому фильму о Капитане Америке

Marvel

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Две легенды итальянского футбола Франческо Тотти и Алессандро Дель Пьеро появились в проморолике к новому фильму киновселенной Marvel "Капитан Америка: Дивный новый мир".

Этот неожиданный коллаб произвел настоящий фурор среди фанатов как футбола, так и киновселенной Marvel.

Добавим, что совсем скоро мир увидит 35-й фильм киновселенной Marvel.

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