Золото Ярославы Магучих, погромы от Барселоны, Ливерпуля и Фиорентины, а также конец карьеры Марсело. Главные новости за 6 февраля

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на соревнованиях в итальянском Удине завоевала "золото". Спортсменка пропустила четыре первых отметки и стартовала с высоты 1.91 метра. В борьбе за подиум остались Магучих, чемпионка Италии Идеа Пьерони, Лилианна Батори и Элизабет Пигела.

"Золото" на высоте 1.94 м разыгрывали между собой Магучих и Батори, которая с последней попытки взяла планку 1.91 м. Украинка преодолела ее с первой попытки, а вот итальянка не смогла.

Команда Александра Шовковского вернулась к контрольным матчам после небольшого отдыха. Их сбор в Турции продолжается, и на этот раз киевляне противостояли "Шкендии" из Северной Македонии. Матч получился непростым и долгое время на табло было 1:0 в пользу "Динамо", затем соперник сравнял, но после этого ворвался Владислав Ванат, оформивший дубль. Попытка сравнять все же была, но воплотилась она лишь в один забитый гол, поэтому итоговая победа 3:2.

Команда Ханси Флика практически не заметила своего соперника в четвертьфинале Кубка Короля. Они приехали в гости к "Валенсии" и буквально уничтожили своего соперника, все началось еще в первом тайме, когда голами отличились Фермин Лопес и Ферран Торрес (он оформил хет-трик). А во втором тайме еще один гол оформил Ламин Ямал. Спокойно и уверенно каталонцы шагают дальше.

После поражения мерсисайдцев в матче с "Тоттенгэмом" месячной давности, команде Слота необходимо было забивать и оформлять камбек. Как оказалось, никаких проблем с этим не было. "Ливерпуль" спокойно и стильно разобрался со своим соперником и забил в ворота Кински 4 гола, на которые "шпоры" ответа не нашли. Хозяева "Энфилда" шагают в финал, где их уже ждет "Ньюкасл".

Как известно, матчи между этими соперниками прервался из-за беды, которая произошла с Эдоардо Бове. Наконец-то в Италии нашли время для доигрывания и, неожиданно, подопечные Симоне Индзаги вообще были к этому не готовы. "Фиалки" обыграли чемпиона Италии со счетом 3:0, все забили во втором тайме, а дубль на счету Мойзе Кена. Сильное выступление от хозяев и подарок для "Наполи".

6 февраля прошла церемония жеребьевки отборочного турнира Евро-2027 U-21, где своих соперников узнала молодежная сборная Украины U-21. По результатам жеребьевки сине-желтые попали в группу H, где их оппонентами будут команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы.

Легендарный защитник "Реала" завершил карьеру. Марсело в возрасте 36 лет принял решение о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своем аккаунте X. "Вечно благодарен", — подписал бразилец.