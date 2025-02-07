Рамос - о выборе номера в Монтеррее: Это дань уважения всему Реалу и моей карьере
Футболист выбрал себе 93-й номер
Getty Images/Global Images Ukraine
Серхио Рамос рассказал, почему выбрал именно 93-й номер в новом клубе - "Монтеррей".
"93-я минута была лучшим моментом, и это дань уважения всему "Реалу" и моей карьере", - сказал футболист.
Именно на 93-й минуте финала Лиги чемпионов 2014 года Рамос забил гол в ворота "Атлетико Мадрид", спасая "Реал" от поражения и переведя игру в дополнительное время (4:1).
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Источник:dazn
Опубликовал: Екатерина Власова
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