Шевченко: Планирует ли УАФ менять формат Кубка Украины? Это есть на повестке дня

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил женский Зимний кубок-2025 в манеже учебно-тренировочной базы ФК "Динамо" (Киев) в Конча-Заспе, где дал ответы на вопросы журналистов.

- Насколько важно, что Зимний кубок-2025 проходит именно в Украине во время полномасштабной войны?

- Сегодня очень важное событие. Мы возобновили после пяти лет Зимний турнир, поэтому поздравляю прежде всего наших девушек. Я думаю, это очень важно. Мы верим в женский футбол и разработали план развития на следующие два-три года. Мы верим в то, что мы сможем сделать и хорошую лигу, и полноценную команду, которая сможет радовать и дарить победы.

- Всегда есть желание, чтобы команда играла на высоком уровне и на большом турнире. Какая планка стоит у национальной сборной?

- Мы сделали план развития. Это первый путь к тому, чтобы мы смогли сделать боеспособную команду. Наши девушки уже очень хорошо выступали, совсем немного не хватило до последнего результата. Мы будем помогать, вкладывать и для УАФ это очень важное направление. Мы будем поддерживать обязательно наших девушек.

- В последнее время много говорят о мужском Кубке Украины, что этот турнир, возможно, будет реорганизован. Есть ли это на повестке дня в УАФ? Планируют ли менять Кубок?

- Это есть на повестке дня. Мы работаем над этим. Детали будут, когда будет более-менее уже разработанный план.

- Недавно стало известно, что домашний матч мужской сборной Украины против Бельгии состоится в испанской Мурсии. Чем он отличается от предыдущих мест - Польши, Чехии? Чем руководствовались, выбирая именно Испанию?

- Во-первых, руководствовались тем, что мы понимаем, что у нас очень большая диаспора. Очень много людей присутствуют в Испании. Во-вторых, это было пожеланием главного тренера, сыграть там. Он рассказал, что присутствие наших людей дает нам возможность провести эту игру там, чтобы наша диаспора в Испании смогла прийти на игру.

- В дальнейшем вы планируете играть матчи отбора на чемпионат мира-2026 в Испании? Или пока не рассматриваете этот вариант?

- Мы пока не рассматриваем этот вопрос. Мы готовимся на этот матч, посмотрим, как пройдет подготовка. Получим цифры и будем знать, какое количество болельщиков пришло на игру. И уже будем разрабатывать план на будущее, где мы будем играть наши домашние матчи.

- Недавно вы ездили в Милан, получили награду члена Зала славы. Расскажите подробнее о поездке.

- Поездка была очень полноценная. Сначала я был в Милане, потом я поехал на Избирательный конгресс, где Габриэль Гравина был переизбран на должность президента Итальянской федерации футбола. У нас очень классные отношения с Италией. У нас был подписан меморандум о сотрудничестве. В прошлом году группа детей приезжала в Италию и была в восстановительном лагере.

Для меня это очень большая честь попасть в Зал славы в таком большом клубе. Я провел в "Милане" 8 лет - очень много эмоций. Это еще один шанс вернуться на Сан-Сиро, посмотреть очень яркий и интересный футбол, поприветствовать своих болельщиков и друзей. К тому же была возможность встретиться с нашей украинской диаспорой, нашими представителями. И как раз была группа людей из-под Харькова, и мы совместно с итальянской ассоциацией провели акцию для помощи.