"Никто не предлагал этого раньше". Рамос рассказал, почему он выбрал Монтеррей

Серхио Рамос рассказал, почему присоединился к мексиканскому ФК "Монтеррей".

"Я очень хорошо знаком с культурой, потому что у меня много хороших друзей в Мексике. Это страна, которая меня очень привлекала.

Я не знал "Монтеррей", но структура клуба, амбиции, цели - это те вещи, которые, в конце концов, дают мне баланс, который я искал.

Клуб предлагает мне ту возможность баланса во всем, что мы искали, которую никто другой мне не предлагал. Баланс на рынке, в стране, в городе Монтеррей и болельщиков, о которых все очень хорошо отзываются", - отметил игрок.