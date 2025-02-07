Итальянский специалист Роберто Манчини может продолжить свою тренерскую карьеру в Бразилии.

По информации портала Globo.com, 60-летний специалист вошел в перечень кандидатов на должность главного тренера "Ботафого".

Манчини уже провел встречу с Джоном Текстором, владельцем 90% акций клуба. Переговоры прошли в положительно, однако официального предложения итальянский специалист пока не получил.