Манчини может продолжить свою тренерскую карьеру в Бразилии
Руководство Ботафого уже разговаривало с итальянским специалистом
Фото: twitter.com/Azzurri
Итальянский специалист Роберто Манчини может продолжить свою тренерскую карьеру в Бразилии.
По информации портала Globo.com, 60-летний специалист вошел в перечень кандидатов на должность главного тренера "Ботафого".
Манчини уже провел встречу с Джоном Текстором, владельцем 90% акций клуба. Переговоры прошли в положительно, однако официального предложения итальянский специалист пока не получил.
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Источник:Globo.com
Опубликовал: Екатерина Власова
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