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Манчини может продолжить свою тренерскую карьеру в Бразилии

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Руководство Ботафого уже разговаривало с итальянским специалистом

Манчини может продолжить свою тренерскую карьеру в Бразилии

Фото: twitter.com/Azzurri

Новина українською

Итальянский специалист Роберто Манчини может продолжить свою тренерскую карьеру в Бразилии.

По информации портала Globo.com, 60-летний специалист вошел в перечень кандидатов на должность главного тренера "Ботафого".

Манчини уже провел встречу с Джоном Текстором, владельцем 90% акций клуба. Переговоры прошли в положительно, однако официального предложения итальянский специалист пока не получил.

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Роберто Манчини Ботафого (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Globo.com
Опубликовал: Екатерина Власова
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