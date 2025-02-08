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Экс-нападающего Ливерпуля исключили из заявки саудовской команды

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И это он ещё - капитан

Экс-нападающего Ливерпуля исключили из заявки саудовской команды

Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN

Новина українською

Экс-нападающего "Ливерпуля" исключили из заявки саудовской команды.

По информации Фабрицио Романо, "Аль-Ахли" исключил из заявки на саудовскую лигу капитана Роберто Фирмино. Это было связано с трансфером Галено.

Фирмино остался в заявке лишь на азиатскую Лигу Чемпионов.

Фабрицио Романо сообщает, что клубы начнут делать первые попытки подписать контракт с бразильским футболистом.

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Роберто Фирмино перешёл в "Аль-Ахли" свободным агентом из "Ливерпуля" в 2023 году. Всего за команду нападающий провёл 59 матчей.

В этом сезоне Фирмино сыграл в 25-ти матчах саудовского клуба во всех туринрах, в которых забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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