Экс-нападающего "Ливерпуля" исключили из заявки саудовской команды.

По информации Фабрицио Романо, "Аль-Ахли" исключил из заявки на саудовскую лигу капитана Роберто Фирмино. Это было связано с трансфером Галено.

Фирмино остался в заявке лишь на азиатскую Лигу Чемпионов.

Фабрицио Романо сообщает, что клубы начнут делать первые попытки подписать контракт с бразильским футболистом.

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Роберто Фирмино перешёл в "Аль-Ахли" свободным агентом из "Ливерпуля" в 2023 году. Всего за команду нападающий провёл 59 матчей.

В этом сезоне Фирмино сыграл в 25-ти матчах саудовского клуба во всех туринрах, в которых забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.