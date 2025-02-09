Болельщики его дождались. Бывший защитник Реала приземлился в Мексике
До официального представления осталось недолго
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Реала" в ночь на 9 февраля приземлился в Мексике.
По словам Marca, Серхио Рамос прибыл частным рейсом в Мексику. Болельщики ждали его возле отеля, где он заночует, и поприветствовали его.
Защитник уже сказал первые фразы в Мексике
"Привет, семья "Райадос", я уже в Мексике. Увидимся завтра", - сказал Рамос.
Серхио Рамоса представят футболистом "Монтеррея" в 19:00 по киевскому времени. После он проведёт тренировку с командой. Ожидается, что стадион вместимостью в 53 500 зрителей будет практически заполненным.
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Ранее мы писали почему испанский защитник решил присоединиться к "Монтеррею".
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