Болельщики его дождались. Бывший защитник Реала приземлился в Мексике

Бывший защитник "Реала" в ночь на 9 февраля приземлился в Мексике.

По словам Marca, Серхио Рамос прибыл частным рейсом в Мексику. Болельщики ждали его возле отеля, где он заночует, и поприветствовали его.

Защитник уже сказал первые фразы в Мексике

"Привет, семья "Райадос", я уже в Мексике. Увидимся завтра", - сказал Рамос.

Серхио Рамоса представят футболистом "Монтеррея" в 19:00 по киевскому времени. После он проведёт тренировку с командой. Ожидается, что стадион вместимостью в 53 500 зрителей будет практически заполненным.

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Ранее мы писали почему испанский защитник решил присоединиться к "Монтеррею".