Когда-то зажигали в УПЛ. Бывшие легионеры Шахтёра и Динамо получили дисквалификацию в чемпионате Греции
А ещё им грозит штраф
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывшие легионеры "Шахтёра" и "Динамо" получили дисквалификацию в чемпионате Греции.
По информации SDNA, Тайсон, Томаш Кендзёра и экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен не смогли сыграть в матче чемпионата Греции против "ОФИ Крит" из-за 10-дневной дисквалификации.
После вылета из Кубка Греции в январе 2025 от "АЕКа" (1:2 после д.в) футболисты устроили драку с болельщиками с АЕКа. На спортсменов завели уголовное дело и дисквалификация вступила в силу после этого.
Но теперь футболистам грозит лишение свободы сроком до трёх месяцев и штраф.
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Напомним, что "ПАОК" по результатам двух матчей вылетел от "АЕКа" в Кубке Греции. "АЕК" сравнял счёт в гостевом матче на 107-й минуте и прошёл далее.
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