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Когда-то зажигали в УПЛ. Бывшие легионеры Шахтёра и Динамо получили дисквалификацию в чемпионате Греции

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А ещё им грозит штраф

Когда-то зажигали в УПЛ. Бывшие легионеры Шахтёра и Динамо получили дисквалификацию в чемпионате Греции

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывшие легионеры "Шахтёра" и "Динамо" получили дисквалификацию в чемпионате Греции.

По информации SDNA, Тайсон, Томаш Кендзёра и экс-защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен не смогли сыграть в матче чемпионата Греции против "ОФИ Крит" из-за 10-дневной дисквалификации.

После вылета из Кубка Греции в январе 2025 от "АЕКа" (1:2 после д.в) футболисты устроили драку с болельщиками с АЕКа. На спортсменов завели уголовное дело и дисквалификация вступила в силу после этого.

Но теперь футболистам грозит лишение свободы сроком до трёх месяцев и штраф.

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Напомним, что "ПАОК" по результатам двух матчей вылетел от "АЕКа" в Кубке Греции. "АЕК" сравнял счёт в гостевом матче на 107-й минуте и прошёл далее.

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Источник:
SDNA
Опубликовал: Владислав Прийменко
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